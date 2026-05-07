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Cancelan la fiesta más reivindicativa de Zaragoza: las lluvias truncan la Fiesta del Sol

La previsión de lluvias obliga a cancelar la cita anual autogestionada en Zaragoza, que este año había denunciado trabas administrativas por parte del consistorio

Imagen de archivo de la celebración de la Fiesta del Sol de Torrero.

Imagen de archivo de la celebración de la Fiesta del Sol de Torrero. / El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Este fin de semana estaba prevista en Zaragoza la celebración de la Fiesta del Sol. Sin embargo, la previsión de lluvias a llevado a las entidades organizadoras a cancelar el festival, truncando un evento anual autogestionado que este año se había encontrado con más "trabas administrativas" de lo habitual. De hecho, desde las asociaciones de Torrero habían denunciado que en el consistorio "molesta todo lo que escapa de su control, todo lo que no organicen ellos".

Cancelación de la Fiesta del Sol.

Cancelación de la Fiesta del Sol. / El Periódico

A falta de conocer si se trasladará a otra fecha, la actividad prevista para este sábado ha quedado cancelada "por previsión de lluvias y tormentas generalizadas". Entre las propuestas previstas estaba programada a las 11.00 horas una actuación para los más pequeños del Mago Miguelé y Dead Puppet Orchestra. Además se pensaba leer un manifiesto en el que dar voz a las reinvindicaciones del barrio de Torrero, con una especial atención a la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, que ha capitaneado la lucha contra el proyecto de ampliación del Parque de Atracciones.

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A las 13.30 horas estaba programada la actuación de la Orkresta Elektroluna y, después de comer, a las 17.30 horas, una muestra colectiva de danza oriental de Ross de León y la música de Nómadas del Este. A las 19.00 hubiera sido el turno de la actuación de Francesc & Hermes. Para cerrrar la fiesta se contemplaban las intervenciones de Samba de Praça, Jambass, Null y DJ Bárbara Garland.

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