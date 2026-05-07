Un conocido restaurante de sushi de Zaragoza inaugura su tercer local regalando bandejas a los clientes

La gastronomía en Zaragoza atraviesa un gran momento gracias a la apertura de nuevos establecimientos que deciden ofrecer al cliente una propuesta novedosa. Aunque pueda resultar difícil, se puede viajar a la cocina de otros países sin salir de la capital aragonesa. Zaragozanos y foráneos pueden disfrutar de un amplio abanico de propuestas culinarias de los principales países del mundo. Si tenemos que destacar una comida, el sushi se lleva el primer puesto.

Cada vez son más los locales que apuestan por este producto asiático ya sea con un concepto de buffet o take away. 'El Maestro del Sushi' comenzó su aventura en la capital aragonesa con la apertura de un primer local situado en el mercado San Miguel. Tras conquistar el paladar de sus clientes, Abel Mora, propietario del local, abrió hace justo un año su segundo establecimiento en el barrio Casablanca de la capital aragonesa. El éxito de este concepto de comida asiática sumado a la calidad del producto que ofrecen han llevado a inaugurar un tercer local.

Tres locales en Zaragoza

'El Maestro del Sushi' cruza el Ebro y llega hoy a la zona de la Azucarera. La ubicación elegida ha sido el número 20 de la calle Matilde Sangüeza Castañosa. Con motivo de su inauguración, que tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas, las primeras 100 personas que lleguen al local recibirán de manera gratuita una bandeja de sushi. Este nuevo establecimiento también estará enfocado al concepto delivery y take away, una fórmula con la que ya han alcanzado el éxito.

Sushi. / Javier Río

Sus ingredientes estrella son, sin duda, los dos tipos de atún con los que cuentan: el atún toro y el atún rojo Bluefin. Aunque, si hablamos de sabores especiales, según Abel no hay que perderse el wagyu, las ostras, los carabineros, así como una selección de nigiris, makis y el sashimi. "A los que no les gusta el pescado, tenemos maquis de chuleta, chuleta madurada, de flambé así con un poquito de mayonesita kimchi con ajo-aceite", comentaba el propietario para un reportaje con este diario.

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Su apuesta por el producto de calidad, el formato cercano y una elaboración cuidada al detalle ha conectado rápidamente con el público zaragozano. Ahora, con nuevas aperturas en el horizonte y una clientela cada vez más fiel, el objetivo es claro: seguir expandiendo un concepto que ya ha encontrado su propio estilo y que promete seguir dando que hablar en la ciudad.