Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diamond FoundryReal ZaragozaRobos DeliciasPintadas Real ZaragozaDiscoteca Costa DoradaSerie Amaral
instagramlinkedin

Un conocido restaurante de sushi de Zaragoza inaugura su tercer local regalando bandejas a los clientes

El Maestro del Sushi aterriza en un nuevo punto de la capital aragonesa

Maestro del Sushi ya cuenta con dos locales en Zaragoza.

Maestro del Sushi ya cuenta con dos locales en Zaragoza. / Javier Río

Paula Marco

La gastronomía en Zaragoza atraviesa un gran momento gracias a la apertura de nuevos establecimientos que deciden ofrecer al cliente una propuesta novedosa. Aunque pueda resultar difícil, se puede viajar a la cocina de otros países sin salir de la capital aragonesa. Zaragozanos y foráneos pueden disfrutar de un amplio abanico de propuestas culinarias de los principales países del mundo. Si tenemos que destacar una comida, el sushi se lleva el primer puesto.

Cada vez son más los locales que apuestan por este producto asiático ya sea con un concepto de buffet o take away. 'El Maestro del Sushi' comenzó su aventura en la capital aragonesa con la apertura de un primer local situado en el mercado San Miguel. Tras conquistar el paladar de sus clientes, Abel Mora, propietario del local, abrió hace justo un año su segundo establecimiento en el barrio Casablanca de la capital aragonesa. El éxito de este concepto de comida asiática sumado a la calidad del producto que ofrecen han llevado a inaugurar un tercer local.

Tres locales en Zaragoza

'El Maestro del Sushi' cruza el Ebro y llega hoy a la zona de la Azucarera. La ubicación elegida ha sido el número 20 de la calle Matilde Sangüeza Castañosa. Con motivo de su inauguración, que tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas, las primeras 100 personas que lleguen al local recibirán de manera gratuita una bandeja de sushi. Este nuevo establecimiento también estará enfocado al concepto delivery y take away, una fórmula con la que ya han alcanzado el éxito.

Mestro del sushi, el restaurante de Zaragoza con su propuesta 'Nikkei' que triunfa en el Centro y Casablanca: &quot;Se caracteriza por tener un toque muy personal mío&quot;

Sushi. / Javier Río

Sus ingredientes estrella son, sin duda, los dos tipos de atún con los que cuentan: el atún toro y el atún rojo Bluefin. Aunque, si hablamos de sabores especiales, según Abel no hay que perderse el wagyu, las ostras, los carabineros, así como una selección de nigiris, makis y el sashimi. "A los que no les gusta el pescado, tenemos maquis de chuleta, chuleta madurada, de flambé así con un poquito de mayonesita kimchi con ajo-aceite", comentaba el propietario para un reportaje con este diario.

Noticias relacionadas

Su apuesta por el producto de calidad, el formato cercano y una elaboración cuidada al detalle ha conectado rápidamente con el público zaragozano. Ahora, con nuevas aperturas en el horizonte y una clientela cada vez más fiel, el objetivo es claro: seguir expandiendo un concepto que ya ha encontrado su propio estilo y que promete seguir dando que hablar en la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial: Mercadona reabre uno de sus supermercados con más demanda de Aragón y estrena 'Tienda 9', un nuevo formato en España para la clientela
  2. El barrio más reivindicativo de Zaragoza celebra una nueva edición de su Fiesta del Sol y denuncia trabas administrativas del ayuntamiento
  3. El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza
  4. El icono comercial del centro de Zaragoza por el que han pasado más de 500 millones de personas y que ahora ultima la reforma más importante de sus 45 años de vida
  5. Oesía se eleva en Zaragoza: de la antigua CAI a la Torre Aragonia para duplicar su plantilla
  6. Atención conductores: atascos este miércoles en la salida de Zaragoza por la carretera de Castellón
  7. Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés de Sagasta: 'El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente
  8. Un cliente critica a un restaurante de Huesca por no servir gambas ni calamares: 'El nombre no le dio una pista

Un conocido restaurante de sushi de Zaragoza inaugura su tercer local regalando bandejas a los clientes

Un conocido restaurante de sushi de Zaragoza inaugura su tercer local regalando bandejas a los clientes

Llegan a Zaragoza los 'ciberkioskos' interactivos: citas previas y autoservicio para evitar las largas filas en la ventanilla del Ayuntamiento

Llegan a Zaragoza los 'ciberkioskos' interactivos: citas previas y autoservicio para evitar las largas filas en la ventanilla del Ayuntamiento

La historia de la antigua marisquería de Zaragoza y su reapertura 'maldita'

La historia de la antigua marisquería de Zaragoza y su reapertura 'maldita'

Atracan a una mujer y le roban una cadena junto al Mercado Central

Atracan a una mujer y le roban una cadena junto al Mercado Central

Rotura de cristales y suciedad en el entorno del antiguo convento de las Carmelitas Descalzas: "Cuando no se invierte todo va a peor"

Los 45 años del 'triángulo verde' en Zaragoza: un crecimiento que no se entendería sin Sagasta

Los 45 años del 'triángulo verde' en Zaragoza: un crecimiento que no se entendería sin Sagasta

Un panadero al que han robado tres días seguidos en Las Delicias: "He llegado a pasar la noche en la furgoneta"

Un panadero al que han robado tres días seguidos en Las Delicias: "He llegado a pasar la noche en la furgoneta"

Aviso a conductores: retenciones en la carretera de Castellón por obras en La Cartuja

Aviso a conductores: retenciones en la carretera de Castellón por obras en La Cartuja
Tracking Pixel Contents