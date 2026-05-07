¿Cuánta gente supera los 100 años de edad en Zaragoza?

La esperanza de vida en Aragón es ligeramente superior a la media. En el caso de las mujeres, 87 años. En el de los hombres, 82. En ambos, un año por encima del conjunto nacional. Sin embargo, las excepciones que confirman la regla cada vez lo son más, tal y como reflejan los datos del padrón municipal de Zaragoza. En ese sentido, el ayuntamiento ha homenajeado este jueves a las 205 personas que tiene registradas y que nacieron en 1926, por lo que este año han llegado o llegarán a las tres cifras. De ellas, 62 han asistido de forma presencial, con una amplia mayoría femenina, con 47 mujeres centenarias frente a 15 hombres.

En cualquier caso, el padrón zaragozano también registra otro dato que trasciende todavía más, pues hay hasta 423 personas más que superan los 100 años viviendo en la ciudad. En concreto, nacidas entre 1917 y 1925. Personas que vivieron, en mayor o menor medida, acontecimientos que marcaron la historia y que todavía pueden contarlos. En total, son 628 los zaragozanos y zaragozanas que superan la centena.

Javier Río

De hecho, en la celebración de la tercera edición de este acto, en la que los centenarios han recibido un libro con datos y curiosidades de la Zaragoza de 1926 y la portada de Heraldo del día en el que nacieron, ha estado presente como invitada de honor Esther Melendo, que el pasado 16 de abril cumplió 105 años. En España, según el INE, hay en estos momentos más de 16.000 personas centenarias.

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La alcaldesa, Natalia Chueca, ha felicitado a los presentes y les ha dedicado unas palabras. "Vosotros habéis construido esta Zaragoza mucho antes de que muchos de nosotros naciéramos. Habéis visto cambiar las calles, los barrios y las plazas, habéis levantado familias, trabajado sin descanso, superado tiempos difíciles y ayudado a sacar adelante esta ciudad", ha expresado.