Llegan a Zaragoza los 'ciberkioskos' interactivos: citas previas y autoservicio para evitar las largas filas en la ventanilla del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza va a implantar un sistema novedoso que intente acabar en la ciudad con los problemas de las largas filas en las instalaciones municipales donde se hacen trámites tan corrientes como pedir un volante de empadronamiento u otras gestiones que a veces colapsan la ventanilla. Especialmente en la casa consistorial de la plaza del Pilar, ubicación que será una de las grandes beneficiadas de esta innovación que combina las nuevas tecnologías aplicadas a la participación ciudadana.

"El Ayuntamiento de Zaragoza, en su compromiso con la modernización de la Administración Pública y la mejora continua de la atención ciudadana, se propone impulsar la transformación digital de sus servicios presenciales y canales de comunicación". Así lo anuncia el consistorio en la memoria justificativa de un contrato valorado en 300.000 euros que busca la "implementación de oficinas electrónicas de autoservicio para la realización de trámites, también conocidos como ciberkioskos interactivos, sistemas avanzados de gestión de turnos para optimizar la atención presencial, y cartelería digital para la difusión de información de interés público mediante contenidos audiovisuales impactantes".

"La evolución hacia un nuevo entorno digital requiere rediseñar el modelo de relación con la ciudadanía, optimizando los procesos internos y proporcionando herramientas tecnológicas innovadoras. En este contexto, se identifica la necesidad de implantar soluciones tecnológicas para la atención presencial y la comunicación dinámica en espacios públicos", explica el consistorio en el anuncio de licitación para este contrato nuevo que tendrá tres años de duración, con posibilidad de prorrogarlo dos años más, y que trata de conseguir nuevas herramientas en régimen de alquiler.

"El objetivo principal es mejorar la experiencia del ciudadano, aumentar la visibilidad de los servicios y optimizar la gestión de la información y campañas municipales", expone el consistorio. Así, esta implementación abarca aspectos clave como "oficinas electrónicas de autoservicio", que Incluirá "dos ciberkioskos interactivos que se dispondrán en los edificios consistoriales del Ayuntamiento de Zaragoza de la Plaza del Pilar y Vía Hispanidad (el edificio Seminario), permitiendo la prestación de servicios públicos a la ciudadanía a través de terminales de autoservicio". "Estos ciberkioskos incluirán funcionalidades de identificación (DNIe, Cl@ve, MiDNI), servicios de padrón municipal (emisión de volantes y certificados, renovación de residentes extranjeros), presentación de quejas y sugerencias", detalla el Ayuntamiento.

También se implantará un "módulo de gestión de turnos": uno "completo para la gestión de turnos de atención presencial, con integración con la gestión de citas previas del Ayuntamiento de Zaragoza que se realiza online" con el que se "pretende optimizar el flujo de usuarios en las oficinas, permitiendo la solicitud de citas online o en los terminales habilitados, validación, impresión de tickets y monitorización en pantallas".

Otro apartado importante será el "módulo de pantallas de visualización", a través de "pantallas para la comunicación con la ciudadanía en puntos de atención y lugares públicos". "Esto se realizará mediante los dispositivos audiovisuales dispuestos, una pantalla circular, y permitirá la gestión y programación de contenidos digitales interactivos a través de un sistema de gestión de contenidos audiovisuales que integre todos los elementos desde un sistema de gestión", detalla el consistorio.

Se trata, en definitiva, de "incorporar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para facilitar al máximo la información municipal y la participación ciudadana”. "Por ello se hace necesario contratar las prestaciones señaladas con anterioridad de oficinas electrónicas de autoservicio (ciberkioscos interactivos), gestores de turnos para atención presencial en las dependencias municipales y módulo de pantallas de visualización de contenidos interactivos", por considerarlas "necesarias y convenientes" y es "oportuno no dilatar el gasto".