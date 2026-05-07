Ouigo celebra 5 años en España con billetes a 5 euros para viajar desde Zaragoza

El 10 de mayo se cumplen cinco años de la liberalización efectiva de la Alta Velocidad en España con la llegada de OUIGO al mercado. El operador de trenes de Alta Velocidad a precios asequibles en España ha sido uno de los protagonistas de esta etapa. Desde 2021, la compañía ha transportado a 23 millones de viajeros, ha invertido más de 700 millones de euros y opera 16 trenes entre 15 destinos, con un modelo que ha demostrado que la Alta Velocidad puede ser accesible, de calidad y rentable al mismo tiempo.

En este periodo, el precio medio de los billetes en los corredores liberalizados ha descendido hasta un 44%, si se tiene en cuenta la inflación, ha generado un ahorro de 431 millones de euros para los viajeros y ha impulsado un crecimiento del 77% en el número de pasajeros de Alta Velocidad entre 2019 y 2024, según datos de la CNMC.

Para celebrar este doble aniversario, la compañía lanza una promoción especial de 5.000 billetes a 5 euros durante el próximo 11 de mayo o hasta fin de existencias. Los viajeros podrán adquirir estos billetes a través de la web y la app de OUIGO, para viajar entre el 11 de mayo y el 12 de diciembre de 2026, en todas las rutas y horarios en los que opera la compañía.

Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de OUIGO, señala que ‘‘en estos cinco años OUIGO ha transformado la Alta Velocidad gracias a una oferta innovadora y diferente. Con esta promoción queremos celebrar con nuestros clientes que 23 millones de pasajeros ya han viajado con nosotros. La combinación entre aumentar la oferta, reducir el precio medio y permitir al viajero elegir entre compañías con propuestas diferentes ha multiplicado las personas que hoy escogen el tren para sus desplazamientos de larga distancia en España. La oferta de OUIGO ha sido clave para democratizar la Alta Velocidad y nos sentimos muy orgullosos de ello.”

Democratización de la Alta Velocidad

Desde la llegada de OUIGO a España en 2021, los trenes de OUIGO han recorrido 27 millones de kilómetros, el equivalente a más de 675 vueltas a la Tierra, y han realizado más de 42.000 circulaciones entre sus distintos destinos, con Madrid–Barcelona como la ruta más popular. Y todo ello, sin dejar de ser la opción más asequible en la mayoría de los corredores.

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Así, según un informe de la consultora Afi, la llegada de OUIGO a España se ha traducido en una puerta de acceso a la Alta Velocidad para perfiles que antes no podían permitírselo: jóvenes, familias y profesionales. Uno de cada cuatro viajeros de OUIGO no había viajado en Alta Velocidad antes de la llegada de la compañía, mientras que el 85% de los pasajeros afirma viajar más desde la apertura a la competencia.