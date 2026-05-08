Agua de emergencia sobre ruedas: una avería obliga a suministrar 297.000 litros a tres municipios de Zaragoza

Los Bomberos de la Diputación de Zaragoza han suministrado 297.000 litros de agua a los municipios de Villafranca de Ebro, Nuez de Ebro y Osera de Ebro tras una avería en la red de abastecimiento que ha afectado al suministro habitual.

La incidencia se ha producido en la tubería general que transporta el agua desde el pantano de El Grado, en el marco de unas obras que se están prolongando más de lo previsto. Aunque los trabajos estaban programados y los municipios habían sido avisados, la duración estimada de unas 34 horas se ha alargado varios días debido a nuevas incidencias detectadas durante la intervención.

El alcalde de Osera de Ebro, Enrique Gómez, ha explicado que la situación se ha complicado por problemas adicionales en la red. “Se han alargado un poco las obras. Había una avería en los depósitos de Bujaraloz y han surgido más percances de los previstos”, ha señalado.

Según ha indicado, el municipio cuenta con reservas de agua para unos tres días, por lo que la situación podría haberse complicado sin apoyo externo: “La Diputación Provincial de Zaragoza nos está sirviendo agua para que los vecinos no se vean afectados”, añade Gómez, quien agradece esta labor en un municipio que cuenta con dos residencias y 550 vecinos. “Si no llega a ser así, hubiéramos tenido un problema serio”, termina.

La Diputación de Zaragoza ha activado un dispositivo de emergencia para garantizar el suministro de agua de boca. Se han movilizado tres bombas urbanas nodrizas que están realizando el transporte de agua a los municipios afectados.

En total, Villafranca de Ebro ha recibido 144.000 litros, Nuez de Ebro 102.000 litros y Osera de Ebro 51.000 litros.

Los trabajos se están llevando a cabo de forma coordinada entre los servicios de emergencia y los ayuntamientos, con el objetivo de mantener el abastecimiento mientras se resuelve la avería. La previsión inicial era que las obras finalizasen el pasado 6 de mayo, aunque ahora no se descarta que la situación se prolongue durante todo el fin de semana.

Pese a la incidencia, los vecinos no están notando problemas en el suministro diario, ya que el agua se está inyectando en los depósitos municipales para su posterior tratamiento y potabilización.