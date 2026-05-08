El descubrimiento de un canal de la época medieval en el centro de Zaragoza está afectando a una promoción de lujo en pleno Casco Histórico. Los técnicos en Patrimonio del Gobierno de Aragón han intervenido esta semana en los restos arqueológicos aparecidos en las inmediaciones de la plaza San Felipe donde la promotora Azur Homes pretende levantar un edifico con 19 viviendas de gran lujo.

La promoción, que ha comenzado las obras en febrero de año, está obligada a respetar las antiguas fachadas que llevan varios años apuntaladas entre las calles de Morata, Galo Ponte, Agustines y Gil Berges. Esta semana con el inicio del movimiento de tierras para edificar los cimientos de la futura construcción en la zona han encontrado sillares de los antiguos edificios que se levantaron en el solar, así como rellenos islámicos. Además, se ha desenterrado la canalización de aguas de la época medieval.

La aparición de restos medievales afecta a una promoción de lujo en el centro de Zaragoza / Javier Río

La entidad de los restos aparecidos no obliga por el momento a modificar el plan de obras, pero el Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso de "documentar, topografiar y desmontar" los vestigios para aumentar el conocimiento arqueológico de la plaza y del pasado de la ciudad. Este espacio, según indican, fue especialmente analizado en los años 80 por los investigadores Juan Paz y José Ángel Pérez Casas. En ese momento se catalogó todo el suelo como paso previo a la reforma del entorno, por lo que a pesar de estos descubrimientos puntuales, de una entidad poco significativa, no se esperan grandes sorpresas en la promoción.

La promotora Azur Homes, que se ha negado a realizar declaraciones a este diario, está desarrollando un proyecto arquitectónico que consiste "en una intervención respetuosa" con el estilo primitivo del edificio, restaurando su fachada que lleva años apuntalada junto al solar vacío. El inmueble se compone de 15 viviendas y cuatro áticos que cuentan con piscina privada y terraza solárium.

Otros restos en la ciudad

En el año 2021 la aparición de restos arqueológicos en las excavaciones en el solar del antiguo Cuartel de Caballería de Zaragoza, en el paseo María Agustín, ya obligaron a modificar el proyecto del edificio que se ha levantado en la ciudad, integrando las estructuras descubiertas en la promoción inmobiliaria.

Posteriormente, en el año 2023, la excavación de un solar para la construcción de otro edificio de viviendas en la plaza del Ecce Homo, muy cerca de la actual promoción de la plaza San Felipie, también se descubrió un mosaico y los restos de una gran domus (casa) del finales del siglo III d.C. El mosaico se halló en las catas arqueológicas que se hacen, por norma, cuando se inicia la construcción de cualquier edificio en el Casco Histórico de Zaragoza, puesto que es una zona habitada desde hace más de 2.000 años y con construcciones que se han ido superponiendo a lo largo del tiempo.

Dependiendo del interés de los restos arqueológicos, una vez encontrados, lo que se hace es documentar los restos, examinarlos, fotografiarlos y, cuando ese trabajo ya está realizado, un equipo de restauradores lo levanta para poder trasladarlo a un lugar en el que pueda ser estudiado y conservado, algo que en el caso de los vestigios medievales de la plaza San Felipe no será necesario. En el caso de que aparezcan restos monumentales las autoridades de Patrimonio son partidarias de integrarlos en el proyecto constructivo, como ocurrió con las ruinas de la muralla que aparecieron en Puerta Cinegia.