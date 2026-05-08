La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en la provincia de Zaragoza por fuertes tormentas con granizo

La inestabilidad meteorológica ha dejado una semana complicada en todo Aragón con fuertes tormentas, muchas de ellas acompañadas de granizo, que han provocado destrozos en gran parte de la provincia de Zaragoza. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que los aguaceros seguirán siendo protagonistas en las Cinco Villas e Ibérica zaragozana este mismo viernes. Un hecho que ha obligado a la institución a mantener activa la alerta amarilla por fuertes lluvias que podrían dejar hasta 20mm en tan solo una hora.

Un episodio que volvió a vivirse este jueves en el Campo de Cariñena donde cayó una fuerte tormenta entre Cariñena y Paniza que dejó viñedos inundados. Según datos de Meteo Aragón, se acumularon 30 mm en tan solo una hora con un pico de intensidad de 106 mm/h. A pocos kilómetros de distancia, en Encinacorba cayó una fuerte granizada dejando pequeñas pelotas de piedra de tan solo 2 centímetros. Este temporal llegó a la A-23 dejando una estampa blanca que obligó a los conductores a extremar la precaución.

Todo indica que las tormentas tienen las horas contadas en la provincia de Zaragoza para desplazarse hacia el Pirineo donde harán mella al menos hasta el lunes. Y es que la predicción de la Aemet ha cambiado por completo en las últimas horas. Se esperaba un sábado y un domingo pasados por agua en la capital aragonesa y finalmente la probabilidad de precipitaciones se ha reducido considerablemente.

Menos tormentas

Zaragoza vivirá una pequeña tregua hasta el domingo por la tarde, aunque no se descartan algunas tormentas el sábado por la tarde. El cielo seguirá cubierto y no se espera que el sol vuelva a ser protagonista hasta inicios de la próxima semana cuando se espera otro periodo de chubascos débiles en la ciudad. Las temperaturas se mantendrán estables este fin de semana con mínimas por encima de los 10 grados mientras que las máximas podrían subir hasta situarse sobre los 24 grados.

La situación será similar en Huesca capital, aunque será mucho más complicada en el norte de la provincia. Las tormentas se desplazan hacia el Pirineo a partir de este mismo sábado y se esperan precipitaciones importantes en localidades como Benasque, Jaca, Canfranc, Biescas o Sallent de Gállego.

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Teruel será la provincia aragonesa donde menos llueva este fin de semana, pero no se librarán de llevar el paraguas en la mano. La capital turolense estará amenazada durante todo el sábado por las tormentas, al igual que otras localidades del entorno como Albarracín, Mora de Rubielos o Cella. El lunes será el único día de tregua de lluvias de toda la próxima semana en la provincia, donde los chubascos volverán a partir del martes para quedarse al menos hasta el jueves.