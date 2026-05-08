Cierra una emblemática cervecería de barrio en Zaragoza: "Gracias a todos por el apoyo durante este tiempo"

La cerveza, para muchos clientes o amantes del buen comer en Aragón, es la base principal en cualquier salida a un bar o restaurante. Ya sea en formato caña, tercio en botella o jarra, les resulta un indispensable. Es por ello que muchos locales, sobre todo en Zaragoza, tienen una gran variedad de esta bebida alcohólica para adaptarse al gusto de cualquier paladar o tienen especial dedicación al producto, volviendo a ese negocio expertos en el asunto. Uno de estos últimos mencionados, para desgracia de los amantes cerveceros, ha cerrado sus puertas definitivamente después de años de trayectoria en la capital aragonesa.

Esta vez ha sido el barrio zaragonzano de Las Fuentes quien ha perdido un referente en este ámbito, el 'Museo de la Cerveza'. Esta taberna está ubicada en la calle Roger de Tour con el Camino de las Torres nº13, algo que ha pillado por sopresa a más de un vecino que pasaba por delante de este establecimiento a diario o que pensaba bajar a 'echarse una' más pronto que tarde.

Esta noticia también se ha difundido por redes sociales, más en concreto por Instagram, ya que la última publicación de su perfil anunciaba una "Liquidación por cierre". Pero no se piensen que ponen a la venta toda la cerveza que les queda, sino los muebles que estos mismos utilizaban para recibir a su clientela loca por la cebada. "¡Gracias a todos por vuestro apoyo durante este tiempo!", plasmaban en el pie de foto de este post, dirigiéndose así, de forma cariñosa, a sus más de 2.300 seguidores.

Templo cervecero

Más allá de su amplia variedad de cervezas, el ‘Museo de la Cerveza’ también se había ganado el cariño de muchos vecinos por su ambiente cercano y de bar de confianza. Entre las reseñas de clientes era habitual encontrar referencias al trato familiar tras la barra y a esa sensación de “sitio de siempre” donde parar a tomar algo con calma. Sus bocadillos y el clásico picoteo que acompañaba a cada consumición, con aceitunas o aperitivos, formaban parte de la experiencia para muchos habituales.

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Con el paso de los años, el local había conseguido consolidar una clientela fiel en Las Fuentes, convirtiéndose en punto de encuentro para amantes de la cerveza y vecinos del barrio. Ahora, su cierre deja atrás uno de esos establecimientos que terminan formando parte de la rutina diaria de mucha gente y que difícilmente pasan desapercibidos cuando bajan la persiana definitivamente.