El INE lo confirma: Zaragoza toma ventaja sobre Sevilla como cuarta ciudad más poblada de España

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a confirmar las posiciones de salida de las que parten las ciudades españolas en su carrera por un crecimiento que desde la pandemia se ha sostenido en el tiempo. En el ranking Zaragoza mantiene la cuarta posición frente a Sevilla y coge diferencia ya por encima de los 700.000 habitantes, mientras que la capital andaluza todavía no ha revasado esa cifra según los últimos datos publicados este mismo jueves en la Estadística Continua de Población.

Así, a 1 de enero de 2026 Zaragoza contaba con 708.181 habitantes frente a los 698.469 de Sevilla. Se trata de una diferencia de 9.712 vecinos, una ventaja más amplia de la que se daba en las cifras provisionales que había adelantado el INE a ambos ayuntamientos. En esta sana competición entre ambas ciudades hay que tener siempre en cuenta, no obstante, en la población del área metroplitana de la capital andaluza. Su zona de influencia cuenta con más población que todo Aragón, lo que hace que esta pugna por convertirse en la cuarta ciudad de España sea más simbólica que otra cosa. En la práctica, la ciudad del Ebro sigue estando muy lejos de las grandes áreas metropolitanas del país.

La barrera de los 700.000

Eso no quita que el crecimiento de la capital aragonesa esté siendo significativo en los últimos tiempos. La Estadística Continua de Población recoge datos desde el año 2021. Entonces la ciudad perdió población como consecuencia de la pandemia de covid. Pero desde 2022 Zaragoza no ha hecho más que crecer y ha ganado 32.820 vecinos. En ese mismo periodo de tiempo, la ciudad de Sevilla ha crecido menos de la mitad: 14.305.

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Fue en el año 2024 cuando Zaragoza adelantó a Sevilla en el ránking de ciudades más pobladas de España situándose así por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. El hito en este 2026 es que la capital aragonesa, según confirman ya todos los índices, se ha consolidado ya con una población por encima de los 700.000 vecinos, algo inédito en la historia de la urbe.