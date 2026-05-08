Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda
El relevo se llevará a cabo "por sucesión natural", salvo que haya algún consejero que tenga "especial interés"
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, sustituirá a la ex consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, en el consejo de administración de la sociedad La Nueva Romareda, al tener en esta legislatura las competencias de Deportes. El relevo se llevará a cabo "por sucesión natural", ha explicado Mar Vaquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, "salvo que haya algún consejero que tenga especial interés".
También ha dicho que el Gobierno de Aragón es socio de La Nueva Romareda y que el coste imputado de la operación responde a decisiones que "se tendrán que tomar en el seno de la sociedad con la participación y decisión de todas las partes". Tras recomendar la Cámara de Cuentas, en un informe, la imputación de todo el coste de la operación, elevándolo de 160 a 173,2 millones de euros, Vaquero ha comentado que este es "un órgano de control" y que se debe "tener en cuenta el análisis que hace", pero sus recomendaciones se analizarán en el seno de la sociedad que impulsa la construcción del nuevo estadio de fútbol.
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