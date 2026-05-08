Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

El relevo se llevará a cabo "por sucesión natural", salvo que haya algún consejero que tenga "especial interés"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero. / Gobierno de Aragón / Fabián Simón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, sustituirá a la ex consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, en el consejo de administración de la sociedad La Nueva Romareda, al tener en esta legislatura las competencias de Deportes. El relevo se llevará a cabo "por sucesión natural", ha explicado Mar Vaquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, "salvo que haya algún consejero que tenga especial interés".

También ha dicho que el Gobierno de Aragón es socio de La Nueva Romareda y que el coste imputado de la operación responde a decisiones que "se tendrán que tomar en el seno de la sociedad con la participación y decisión de todas las partes". Tras recomendar la Cámara de Cuentas, en un informe, la imputación de todo el coste de la operación, elevándolo de 160 a 173,2 millones de euros, Vaquero ha comentado que este es "un órgano de control" y que se debe "tener en cuenta el análisis que hace", pero sus recomendaciones se analizarán en el seno de la sociedad que impulsa la construcción del nuevo estadio de fútbol.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  2. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  3. El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza
  4. El icono comercial del centro de Zaragoza por el que han pasado más de 500 millones de personas y que ahora ultima la reforma más importante de sus 45 años de vida
  5. Oesía se eleva en Zaragoza: de la antigua CAI a la Torre Aragonia para duplicar su plantilla
  6. Atención conductores: atascos este miércoles en la salida de Zaragoza por la carretera de Castellón
  7. Mateo Sierra, finalista de MasterChef, al frente del nuevo restaurante de El Corte Inglés de Sagasta: 'El problema de la hostelería es que está mal medida socialmente
  8. La física oscense María José Martínez hace historia y se convierte en la primera aragonesa en recibir el Premio Nacional de Investigación

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Zaragoza reclamará al Gobierno los gastos extraordinarios por la regularización de inmigrantes

Zaragoza reclamará al Gobierno los gastos extraordinarios por la regularización de inmigrantes

El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias

El juez deja en libertad a dos detenidos con 120 antecedentes por cinco robos en Delicias

El vino de Cariñena se reinventa con el Plan Ñ y cuatro exclusivos cócteles Garnacha

El vino de Cariñena se reinventa con el Plan Ñ y cuatro exclusivos cócteles Garnacha

Zaragoza recibirá 7,6 millones de euros de fondos europeos para proyectos de movilidad ya ejecutados

Zaragoza recibirá 7,6 millones de euros de fondos europeos para proyectos de movilidad ya ejecutados

Agua de emergencia sobre ruedas: una avería obliga a suministrar 297.000 litros a tres municipios de Zaragoza

La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en la provincia de Zaragoza por fuertes tormentas con granizo

La Aemet mantiene activada la alerta amarilla en la provincia de Zaragoza por fuertes tormentas con granizo

El INE lo confirma: Zaragoza toma ventaja sobre Sevilla como cuarta ciudad más poblada de España

El INE lo confirma: Zaragoza toma ventaja sobre Sevilla como cuarta ciudad más poblada de España
Tracking Pixel Contents