¿Por qué Zaragoza no tiene una bandera de Europa en la plaza que lleva su nombre?
Las entidades europeístas y federalistas aragonesas se concentrarán este sábado para pedir una bandera "permanente" en la plaza
Hay una gran bandera que ondea en la plaza Aragón de Zaragoza, hay otra que lo hace en plaza España...pero no hay bandera alguna que ondee en la plaza Europa. Esta es, precisamente, la reclamación que las entidades europeístas y federalistas aragonesas trasladarán este sábado a la calle con una concentración pública a las 12.30 horas en la citada plaza Europa. "Llevamos mucho tiempo pidiendo esto, pero nos dan largas. Tenemos una plaza magnífica pero sin señas de identidad", aseguran desde las entidades organizadoras.
"No existe esa concienciación europea porque no se enseña. Si le preguntas a una persona si se siente europeista, te dice que sí, pero en la práctica eso no existe. Ser europeo es identificarse con unos valores democráticos, defender los derechos fundamentales y vivir en libertad", señalan.
"La identificación con Europa no la estamos viendo en los colegios, por lo que luego eso se traduce en el conjunto de la sociedad. Esto lastra las ideas en contra que se están viendo", argumentan. Como ejemplo, señalan que este sábado, en la localidad francesa de Pau, se va a llevar a cabo una fiesta por el Día de Europa. "Nos gustaría que aquí existiera ese sentimiento, se le diera propaganda y difusión, pero no sabemos".
Las entidades europeístas y federalistas aragonesas van a pedir al Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Delegación del Gobierno, que instalen la bandera "de forma permanente" en plaza Europa. "Estamos convencidos de que esta iniciativa va a ser bien valorada por la gran mayoría de la ciudadanía", apunta. "Es una pena que no esté porque creemos que visibilizaría esa integración europea en un espacio público, más en estos tiempos que corren", añaden.
Insisten, además, en que esta acción completaría el conjunto de banderas ya colocadas en otros puntos de la ciudad, como son la de Aragón y la de España en sus correspondientes plazas.
El Gobierno de Aragón ya ha celebrado este viernes el Día de Europa con un acto institucional en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli en el que el presidente autonómico, Jorge Azcón, ha leído un manifiesto en defensa del proyecto europeo, coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.
“Aragón se reconoce, de manera clara, en el proyecto de construcción de este gran espacio que es la Europa unida en la diversidad basada en la democracia, las libertades y la convivencia”, ha manifestado el presidente Azcón.
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