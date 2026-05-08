Zaragoza recibirá 7,6 millones de euros de fondos europeos para proyectos de movilidad ya ejecutados

El Ayuntamienot de Zaragoza ha aprobado este viernes la suscripción de un convenio de colaboración con el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) para financiar actuaciones municipales de movilidad sostenible ya ejecutadas por el Ayuntamiento, por valor de casi 7,6 millones de euros y que son elegibles dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La propuesta, impulsada por el área de Medio Ambiente y Movilidad, se enmarca en los acuerdos estatales y autonómicos adoptados desde 2021 para distribuir financiación europea destinada a proyectos de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

Entre los proyectos que podrían ser objeto de este acuerdo figuran las reformas integrales realizadas en calles como Ricla, San Miguel, Sixto Celorrio, Escuelas, Reina Fabiola, Manifestación, Belchite o Celma, así como las obras realizadas en el primer tramo de Avenida de Navarra y en Avenida de Cataluña.

El convenio tiene su origen en los compromisos financieros aprobados por la conferencia nacional de Transportes y posteriormente formalizados entre el Estado y la comunidad autónoma de Aragón. En septiembre de 2022 ya se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el CTAZ para ejecutar proyectos de inversión en el área metropolitana de Zaragoza vinculados al denominado Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada.

Ahora, tras las resoluciones del pasado 27 de abril de 2026 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se amplían las actuaciones susceptibles de recibir financiación dentro de los componentes 1 y 6 del Plan de Recuperación, lo que hace necesaria una adenda y nuevos mecanismos de gestión económica y administrativa.

En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha ejecutado y abonado determinadas actuaciones que cumplen los requisitos exigidos por la normativa europea. El nuevo convenio permitirá articular jurídicamente la transferencia de esos fondos al consistorio, además de establecer las obligaciones de justificación, seguimiento, control y verificación exigidas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El expediente destaca que el CTAZ, como entidad pública de cooperación entre administraciones, tiene entre sus funciones la coordinación de infraestructuras y servicios de transporte, la programación de actuaciones de movilidad y la concertación de acuerdos de financiación vinculados al transporte metropolitano.

Asimismo, la propuesta subraya que el acuerdo cumple con todos los requisitos previstos en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, al tratarse de un convenio de colaboración entre administraciones públicas que no implica cesión de competencias ni tiene naturaleza contractual.

Desde el punto de vista económico, el documento precisa que el convenio no supone nuevos compromisos de gasto para el presupuesto municipal, ya que su finalidad es canalizar ingresos derivados de actuaciones ya ejecutadas y previamente financiadas por el Ayuntamiento.

Entre las obligaciones que asumirá el consistorio figuran la acreditación detallada de los gastos realizados, la correcta justificación técnica y económica de las actuaciones y el cumplimiento de todas las exigencias de información, publicidad y control establecidas por la normativa europea vinculada a los fondos Next Generation.

El acuerdo faculta además a la consejera de Medio Ambiente y Movilidad para la firma del convenio y de cuantos documentos resulten necesarios para su ejecución.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la captación de financiación europea para proyectos vinculados a la movilidad urbana sostenible y consolida la colaboración institucional con el Gobierno de Aragón y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para avanzar en la modernización del transporte y las infraestructuras metropolitanas.