Zaragoza reclamará al Gobierno los gastos extraordinarios por la regularización de inmigrantes

Han pasado ya varios días desde que las largas filas se dejasen notar en la plaza del Pilar, a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, protagonizadas por inmigrantes que necesitaban realizar una serie de trámites para comenzar con su proceso de regularización, aprobada por el Consejo de Ministros. Ahí, en el corazón de la capital aragonesa, es donde el Gobierno municipal del PP decidió centralizar, en dos ventanillas, todo el procedimiento, aunque después habilitó también la Casa de las Culturas para tal fin. Un proceso en el que los técnicos municipales, desde que se derivaron los informes de vulnerabilidad a la Casa de las Culturas a finales de abril, han atendido a casi 3.400 personas y son esos gastos extraordinarios reclaman ahora al Gobierno de España.

Así lo ha aprobado este viernes el gabinete de Natalia Chueca, tal y como ha trasladado la concejala de Políticas Sociales, Marian Orós. La edil popular ha explicado que el Gobierno municipal ha decidido "iniciar los procedimientos e impulsar las acciones legales procedentes para reclamar al Gobierno de España el reconocimiento del derecho del ayuntamiento a ser indemnizado como consecuencia de los gastos extraordinarios ocasionados por la aplicación del real decreto sobre derechos y libertades de los extranjeros".

Según defienden desde el consistorio, lo "lógico" hubiese sido acompañar este decreto con una memoria económica y una dotación extraordinaria. "Estamos cansados del yo invito y tú pagas", ha criticado Orós al respecto, quien ha asegurado que el Ejecutivo central va a recaudar, mediante tasas, cerca de 20 millones de euros si se regulariza a 500.000 inmigrantes y 40 millones si esa cifra llega al millón de personas.

La concejala de Políticas Sociales de Zaragoza, Marian Orós, este viernes en el ayuntamiento. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En ese sentido, el ayuntamiento va a recopilar en los próximos días todos esos gastos extraordinarios que, dicen, les ha supuesto ejecutar esta iniciativa, para posteriormente pasar la factura a Moncloa. De hecho, defienden que han actuado con celeridad en la organización del dispositivo pese al "caos" del que acusan al Gobierno de Sánchez de haber causado. Un caos que desde la oposición se achaca a esa organización, debido a esa centralización en la plaza del Pilar, sin habilitar, por ejemplo, las juntas de distrito, que están también capacitadas para ello.

Los datos

Desde el pasado 27 de abril, cuando la gestión de los informes de vulnerabilidad (trámite obligatorio) se centralizó en la Casa de las Culturas, descongestionando así la plaza del Pilar, el consistorio ha atendido a 3.392 personas migrantes a través de la línea 900 habilitada, mediante la cual han asignado 3.164 citas, hasta la primera semana de junio. Y también se han elaborado 959 informes de vulnerabilidad en estos primeros días.

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Desde el Gobierno municipal del PP no descartan reforzar el operativo, algo que se decidirá a finales de mes, aunque siempre supeditado a si el Ejecutivo central decide ampliar el plazo y a expensas del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el procedimiento. Asimismo, desde el consistorio recuerdan que se adaptó el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno central "no resuelva las dudas jurídicas existentes", y también se facilitó a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.