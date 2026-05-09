Los Bomberos de la DPZ ya han suministrado 1,3 millones de litros de agua a siete municipios de Zaragoza afectados por una tubería

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza continúan llevando agua a las localidades de la Ribera Baja del Ebro afectadas por una avería en la tubería que les abastece y ya son siete los municipios que han solicitado este servicio: Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Alborge, Alforque, Cinco Olivas y Velilla de Ebro.

Los suministros se iniciaron el jueves y desde entonces los bomberos de la DPZ ya han llevado a estas poblaciones más de 1,3 millones de litros de agua. Los trabajos se están llevando a cabo con los cuatro camiones nodriza con los que cuenta el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y van a continuar todo el fin de semana.

La incidencia se produjo en la tubería general que transporta el agua desde el pantano de El Grado, en el marco de unas obras que se están prolongando más de lo previsto. Aunque los trabajos estaban programados y los municipios habían sido avisados, la duración estimada de unas 34 horas se ha alargado varios días debido a nuevas incidencias detectadas durante la intervención.

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El alcalde de Osera de Ebro, Enrique Gómez, explicaba este viernes que la situación se ha complicado por problemas adicionales en la red. “Se han alargado un poco las obras. Había una avería en los depósitos de Bujaraloz y han surgido más percances de los previstos”, señalaba.