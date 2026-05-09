La cadena de gimnasios VivaGym se convertirá en el 'rey' del fitness 'low cost' en Zaragoza tras comprar Synergym

Golpe encima de la mesa de la cadena de gimnasios low cost VivaGym. La marca nacida en Málaga en 2011, que cuenta con una importante implantación en Zaragoza, ha llegado a un acuerdo "vinculante" con la también cadena malacitana Synergym para adquirir sus locales en España y Portugal. El acuerdo, que todavía está pendiente de contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en estos casos evalúa la concentración final de cuota de mercado en cada ciudad, daría como resultado un gigante nacional del fitness con más de 450 centros en la Península Ibérica que, en la capital aragonesa, contaría con al menos 15 gimnasios, muy por encima de su mayor competidor, Basic Fit, con 9 locales en la capital aragonesa, y todavía a expensas de lo que ocurre con la apertura de otros cinco de Synergym, prevista inicialmente para el primer semestre de este año.

La operación supone para VivaGym un "crecimiento orgánico basado en adquisiciones estratégicas" y que supone un "hito clave" en el desarrollo de la empresa. VivaGym ya adquirió en 2024 el 100% de los locales de Alta Fit, otra cadena low cost, que incluyó a su red 70 gimnasios en toda España y otros 8 que se encontraban en fase de preventa y, en clave local, hace un mes, la adquisición del gimnasio Mucle Center en el barrio de Delicias de la capital aragonesa. Por su parte, el CEO de Synergym, Jordi Bella, defendió la integración en VivaGym como "un paso natural" para "seguir mejorando la vida de miles de personas gracias a clubes de alta calidad con zonas de fitness especializadas, equipos de alta tecnología y personal altamente cualificado", expuso en un comunicado el pasado 27 de abril.

Efectos en Zaragoza

Ambas partes se mantienen prudentes a la hora de hablar del futuro hasta que la operación tenga un visto bueno de competencia que desde Vivagym confían en que sea "en los próximos meses y señalan que, hasta que eso se produzca, ambas cadenas continuarán trabajando de manera independiente. Ese tiempo y la hoja de ruta de Synergym serán claves para determinar el tamaño de la cadena resultante. En el último tercio de 2025, la marca representada por Bella anunció una ambiciosa expansión por todo el territorio que en Zaragoza suponía duplicar su presencia con la apertura de 5 nuevos locales: Valdespartera, Rosales del Canal, paseo Cuéllar, Delicias y La Jota. Más de medio año después, solo el primero tiene este mes de mayo como fecha de apertura prevista. Este diario ha preguntado por el futuro de los cuatro restantes, que mantienen activas campañas de preinscripción, sin obtener respuesta hasta el momento.

Esas decisiones que tome Synergym serán claves en un sector, el de las cadenas de gimnasios low cost, en el que el músculo es clave para determinar su futuro. La actual VivaGym se ha configurado en los últimos tiempos con la adquisición de otras marcas como la ya mencionada Altafit, QUO Fitness, FitUp, Smartfit o Macro Fit de la mano del fondo Providence Equity Partners, lo que le permitió facturar en 2025 más de 200 millones de euros, según la plataforma especializada 2Playbook, convirtiéndose en la primera cadena española en alcanzar esos niveles. La estrategia de Basic Fit ha sido similar.

Entrada del VivaGym de la avenida Navarra de Zaragoza / Pablo Ibáñez

De materializarse todas las aperturas anunciadas en 2025 en la capital aragonesa o replicar lo hecho con la adquisición de Alta Fit, la nueva VivaGym sumaría en Zaragoza 20 gimnasios. "Los planes operativos de Synergym siguen su curso habitual y cualquier actualización relevante se comunicará en el momento oportuno", se limitan a apuntar desde la cadena de la V naranja. Lo que está claro es que VivaGym no se cierra a futuras expansiones, tampoco en la capital aragonesa. "Distintos análisis del sector apuntan a un incremento de la práctica deportiva y de las suscripciones a gimnasios, lo que abre nuevas oportunidades de expansión", señalan, mencionando además la reciente compra de Muscle Center en Delicias.

Este hecho es relevante ante posibles restructuraciones ante solapamientos que actualmente se dan con dos gimnasios a escasos metros en el Actur -en GranCasa y en los bajos del World Trade Center- y que se replicarían tras la adquisición de Synergym, que cuenta con un local en la calle Francisco Vitoria, muy cerca de VivaGym del Boston. "El plan de integración se desarrollará una vez obtenida la aprobación de competencia y en este momento no hay ningún cambio previsto en la red de centros; el objetivo de la operación es ampliar el acceso a un fitness de calidad para el mayor número posible de personas", aclaran.

De conseguir el visto bueno de la CNMC, el mapa del fitness low cost en Zaragoza estaría dominado, en cuanto a implantación, por VivaGym (al menos 16 gimnasios), seguido por Basic Fit (9 centros) y Fitness Park (5 locales).

Noticias relacionadas

Por facturación, es Basic Fit la cadena de bajo coste que lidera el ranking de las empresas del fitness en España según el ranking de 2Playbook, donde ocupa la segunda posición con 396 millones de euros (hasta marzo de 2026) solo por detrás de Forus, mientras que en tercer lugar se encuentra VivaGym. Synergym ocupa la décima posición (72,2 millones), subiendo 4 puestos en un año. Sin embargo, la publicación subraya que las cadenas low cost, ejemplarizándolo en estas dos últimas, pese a "liderar a pie de calle" siguen en pérdidas "por las elevadas inversiones" que han realizado para expandierse en los últimos años, aunque ambas mejoran "notablemente" su beneficio bruto.