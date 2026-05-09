¿Por qué El Corte Inglés tiene dos grandes edificios en el centro de Zaragoza? Cinco curiosidades de su historia y de sus características

Los dos grandes edificios de El Corte Inglés en el centro de Zaragoza son sin duda iconos de la capital aragonesa desde hace décadas, por su implantación en el corazón comercial de la ciudad y pese a la cercanía, uno en el paseo Sagasta y otro en el de Independencia, atraer a miles de clientes cada día a sus instalaciones, vecinos que con el paso del tiempo ya han interiorizado cómo se reparte su oferta, distinta entre ellos, para saber a cuál acudir. Esa proximidad no es única en España, en otras ciudades se siguió la misma estrategia con idéntico resultado.

Pero quizá hoy, que han pasado 45 años desde la creación de El Corte Inglés de Sagasta y 31 desde que se inauguró el de Independencia, hay muchos detalles de esta dilatada trayectoria que los zaragozanos desconocen o no recuerdan, o dudas que quizá ya nadie se preguntan porque su presencia ya está totalmente interiorizada por todos, incluso por generaciones enteras que ni siquiera han vivido la etapa en la que El Corte Inglés no había aparecido todavía.

¿Qué había en estos suelos antes de su llegada? ¿Por qué se abrió en Independencia solo 15 años después de estrenar su edificio en Sagasta? ¿Cómo se definió el diseño de la glorieta Sasera, que se ha convertido en un punto de encuentro habitual para muchos zaragozanos? ¿Cuál es la historia de los famosos dos cañones que hay en ella a las puertas del centro comercial? Son solo curiosidades que acompañan a la larga historia de esta marca comercial en el centro de Zaragoza, una firma que ya se ha expandido a otras grandes superficies, como Grancasa, donde mantiene su outlet pero antes tuvo Hipercor, por ejemplo, o en Puerto Venecia, la gran superficie de referencia en Zaragoza ubicada en el extrarradio de la ciudad. O su paso por La Torre Outlet, como apuesta por todos los proyectos que la ciudad ha impulsado.

¿Por qué Sagasta como primera ubicación?

El Corte Inglés acumula más de 80 años de historia como marca comercial en España pero de ellos solo 45 ha estado en Zaragoza. Su despegue llevó a expandirse a grandes ciudades como la capital aragonesa en un momento en el que esta vivía una importante transformación en una zona que hoy forma parte del centro pero que no siempre ha sido así. Instalarse al otro lado de la plaza Paraíso, donde en el pasado estaba el transitado paso elevado sobre un río Huerva que no estaba cubierto y que hacía de frontera entre el centro y las afueras... ¿Por qué escoger ese lugar para abrir un centro comercial? ¿Qué había en esos suelos antes?

El solar que ahora ocupa El Corte Inglés fue durante más de un siglo el colegio Sagrado Corazón de Jesús. / Archivo GAZA

Precisamente este mes de mayo, concretamente el día 21, se cumplen 45 años desde la concurrida inauguración de El Corte Inglés de Sagasta. Su creación tuvo mucho que ver con una de las operaciones urbanísticas más importantes de los años 70, la salida de esa ubicación del Colegio del Sagrado Corazón, cien años después de que abriera sus puertas en la ciudad, en 1875. Fue en octubre de 1976 para trasladarse a su actual emplazamiento en la calle Pablo Neruda, en el distrito del Actur, entonces en expansión en Zaragoza, dejando disponible un enorme solar que hoy ocupan Residencial Paraíso y El Corte Inglés. Frente a este colegio se ubicaba el Colegio de los Jesuitas, en la parcela que actualmente ocupa la sede central de Ibercaja en la capital aragonesa.

¿La glorieta Sasera fue antes o después?

La glorieta Sasera, la enorme explanada presente a las puertas de El Corte Inglés de Sagasta en Zaragoza, no surgió al calor de la instalación de este edificio comercial sino mucho antes, en 1909, siguiendo la importancia que tuvo en el pasado este enclave durante Los Sitios de Zaragoza en el llamado Reducto del Pilar, una defensa pensada para proteger el acceso a la ciudad por la Puerta de Santa Engracia, compuesto por ocho cañones y 400 hombres frente a un ejército francés con más de 35.000 efectivos.

Y es que el río Huerva, ahora oculto bajo una enorme losa de hormigón y viales de circulación en la plaza Paraíso y el paseo Constitución y Gran Vía, durante la contienda contra los franceses era una importante barrera natural. Y cuando lograron conquistar esta defensa, los zaragozanos la abandonaron dinamitando todo lo que había en ese entramado de trincheras y artillería desde la que combatían heroicamente, así como el llamado Puente de Santa Engracia, que era el acceso a la ciudad salvando el Huerva. Cien años después de aquel episodio nació la Glorieta Sasera de Zaragoza, con un monumento en recuerdo de aquellos héroes y los dos cañones que sobrevivieron a la contienda.

Al otro lado del río se ubicaba este espacio de resistencia de los zaragozanos que se recuerda aún hoy con un monumento a 'Los Defensores del Reducto del Pilar' que se estrenó en 1908 con motivo del centenario de aquella gesta histórica. Aunque la actual no es exactamente la misma que la original. De hecho, durante un tiempo estuvo un monolito diseñado por el arquitecto Ricardo Magdalena, que se sustituyó después por el actual, que es una copia en bronce del original, fabricado en yeso por el escultor Federico Amutio, titulado 'Por la Patria, 1808', y que fue adquirida por el consistorio zaragozano.

El antiguo obelisco de la glorieta Sasera reapareció enterrado bajo el parque Pignatelli. / Servicio Especial

"Del original obelisco nada se sabe, en 1963 fue desmontado y no existe documentación sobre su paradero actual o su más que probable destrucción", asegura el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero recientemente reapareció, enterrado, con las obras de la ampliación del Parque Pignatelli y de la reconversión de los antiguos depósitos. Además, el texto que reza a los pies del monumento actual, "Por la Virgen del Pilar, vencer o morir", fue añadido posteriormente y se da la curiosidad de que es la misma leyenda que rezaba el monumento diseñado por Magdalena.

Mientras, la llegada de El Corte Inglés supuso una importante remodelación urbanística, que fue la que trajo muchos de los elementos que aún se conservan como característicos de la glorieta Sasera, como la fuente, las rejas o los bancos. Aunque esta plaza principal se estrenó en la obra ejecutada en 1963, y después fue remodelada en 1993 y 1998, estos elementos incorporados en 1981 aún perduran. Antes, solo estaba el monumento al aire libre por los héroes de la contienda de 1809 de Los Sitios.

'Tigre' y 'Rayo', los cañones más famosos de Zaragoza

¿Dónde quedamos? En los cañones de El Corte Inglés. Cuántas veces se habrán reproducido estas frases entre zaragozanos para encontrarse en la ciudad. Su historia en la ciudad se remonta, precisamente, a ese episodio de Los Sitios que rememora el monumento que preside la Glorieta Sasera junto a la entrada al centro comercial y que tienen un simbolismo muy especial, además de tener nombre propio, aunque quizá muchos zaragozanos desconocen que se llaman 'Tigre y 'Rayo'. Son los dos cañones que han sobrevivido al paso del tiempo, con más de dos siglos de historia (obra del ingeniero militar Antonio Sangenis, por encargo del General Palafox) y que no siempre estuvieron en esta ubicación.

De hecho, los dos que aún se conservan sobrevivieron al combate contra los franceses y también a la mudanza que se hizo con posterioridad. Durante muchos años estuvieron almacenados en el interior de La Aljafería, convertido en cuartel militar donde se almacenaban muchos materiales, y se volvieron a utilizar en las Guerras Carlistas. Al principio eran los ocho antes mencionados para destinarlos al reducto del Pilar, pero seis de ellos no han logrado permanecer en la ciudad.

¿Por qué otro centro comercial a solo 500 metros?

Una de las cuestiones clave para entender la expansión de El Corte Inglés en Zaragoza tiene que ver con la creación de dos centros comerciales separados por menos de un kilómetro de distancia entre ellos. En una época de 'boom' de las grandes superficies en España, la firma española apostaba por instalarse en Sagasta como primera ubicación pero 14 años después abriría las puertas el centro de Independencia. ¿Por qué ahí?

En realidad la creación del centro del paseo Independencia no está tan relacionado con los planes de expansión en Zaragoza como con que fue la consecuencia de una de las operaciones más importantes realizadas en la década de los 90. Se trata de la absorción, por parte de El Corte Inglés de Galerías Preciados. De hecho, se da la curiosidad de que el edificio construido en el número 11 del paseo Independencia existía antes que el de Sagasta, ya que Almacenes Galerías Preciados estaba operativo allí desde 1971, diez años antes de estrenar el de Sagasta.

Durante más de 20 años el edificio de Independencia fue de Galerias Preciados, antes de su quiebra en 1995. / Archivo GAZA

El Corte Inglés adquirió este importante activo cuando se hizo con el que era su principal competidor comercial, en una operación cerrada en aquellos años 90 en los que Galerias Preciados acabó quebrando. De hecho, cerró sus puertas el 3 de julio de 1995 y ese mismo año lo reformó El Corte Inglés para su estreno inmediato. Absorbía así uno de los referentes comerciales de Zaragoza durante casi 25 años, tiempo en el que pudo introducir importantes novedades en el mercado local, desde las primeras escaleras mecánicas entre plantas a la moda de las rebajas que cada 7 de enero aterrizaba puntual en sus instalaciones.

Dos edificios diferentes para no canibalizarse

Si tuviéramos que definir diferencias entre los dos céntricos edificios de El Corte Inglés en Zaragoza se podría ceñir a lo básico, un centro de 9 plantas y unos 1.000 trabajadores en un icono como el de Sagasta que tradicionalmente ha sido el 'buque insignia' de la empresa en la ciudad, frente a los cerca de 500 que trabajan en Independencia en un inmueble de 6 plantas. Son cifras de empleo estimadas, ya que no hay datos oficiales por edificios.

Pero lo más curioso es cómo se tuvo que reestructurar su oferta para no canibalizarse mutuamente con una clientela que poco a poco ha ido interiorizando dónde comprar lo que busca, en uno u otro edificio, un formato que ha cambiado muy poco y que se dirige a públicos muy concretos, según señalan los expertos del sector. Así, el de Independencia es un modelo muy compacto y que parece muy orientado al público más joven, sobre todo por el espacio que le dedica a la moda juvenil, los deportes, la electrónica... aunque cada vez es un destinatario mucho más amplio que en el pasado.

Mientras Sagasta, con sus más de 26.000 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas siempre se ha entendido como un formato dirigido al gran público, era el espacio comercial más amplio, con más productos, más marcas, más variedad, más espacio para los productos del hogar... y ahora tras la reforma ejecutada, se orienta aún más a ese perfil 'premium' que muchas otras grandes superficies parecen estar definiendo con más intensidad en los últimos años. Hasta el restaurante, que ahora ofrece vistas panorámicas sobre la ciudad y una oferta 'gourmet' refuerza esa idea.