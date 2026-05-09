Layla, la nueva perfumería árabe con manicura y barbería que ya es una realidad en Las Fuentes

En el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, ha abierto sus puertas un nuevo espacio que mezcla belleza, estilo y calidad en un mismo lugar. Se trata de Layla, un establecimiento que reúne perfumería árabe, manicura y barbería bajo un mismo techo, apostando por un concepto dedicado al cliente.

Su creador, Yussef L Mejhed, lo tiene claro: no quería copiar nada existente. “Lo he imaginado, lo he soñado y lo he luchado. No he copiado de nadie, es un negocio nuevo basado en algo que me gusta”, explica. De hecho, defiende que el concepto es único: “Somos los primeros en desarrollar tres negocios en uno de esta manera”.

La idea inicial partía de la perfumería árabe, sin embargo, el propio proceso creativo fue transformando el espacio. “Cuando vi el local, estaba destruido, y empecé a imaginar. La barbería sí la tenía en mente, pero la manicura surgió después, casi sin planearlo”, cuenta.

La perfumería árabe es lo que más ha llamado la atención de esta nueva apuesta, ya que este tipo de fragancias, destacan por su intensidad, su larga duración y sus notas profundas. “Tienen una esencia única. Tú hueles un perfume árabe y te sientes en Marruecos o en Arabia”.

Uno de sus sellos más característicos es el uso de materias primas ricas, como el oud (una resina de madera muy apreciada), el ámbar, el almizcle o las especias crean aromas cálidos, dulces o incluso ahumados. Además, estos perfumes pueden ir cambiando de olor desde que te los aplicas hasta que se asientan, por su gran complejidad. “Duran más en la piel y en la ropa, y eso el cliente lo nota”, asegura Mejhed.En cuanto a preferencias, los clientes suelen decantarse por “los dulces y los amaderados”, aunque muchos llegan sin conocer este tipo de perfumería y acaban descubriendo un mundo completamente nuevo. “Aquí el cliente entra por una cosa y se pierde… pero en el buen sentido”, comenta.

Peluquería y manicura

En la parte de barbería se ofrecen cortes para todas las edades, arreglos de barba y tratamientos más completos con vapor y cuidado facial. Mientras, el área de manicura está liderada por Yessi Cleark Martínez, quien apuesta por técnicas más avanzadas y cuidadosas con la uña. “Trabajo mucho con polygel porque es más saludable y también más compatible con el ambiente de perfumería”, explica.

El barrio de Las Fuentes es clave en este proyecto. “Este es mi barrio, me he criado aquí, me conoce todo el mundo”, explica Mejhed. Aunque en un principio no tenía claro abrir en esta zona, la oportunidad del local cambió sus planes: “Cuando lo vi, no dudé”.

El camino no ha sido sencillo ya que uno de los mayores retos fue conseguir las tres licencias necesarias para unir los servicios: “Es muy complicado, pero lo conseguí. Yo empecé sin saber lo difícil que era, me tiré al mar y tuve que nadar”.

A pesar de llevar menos de un mes abiertos, la respuesta del público está siendo muy positiva. “Ha superado nuestras expectativas, sobre todo con los perfumes”, reconocen. Layla, nombre que además está inspirado en su hija “es el motivo que me ha empujado a asumir esta responsabilidad”, se presenta como un espacio abierto a todo el mundo.

Noticias relacionadas

Ubicado en la calle Salvador Minguijón, 28, Layla es una opción cómoda y completa para quienes quieren cuidarse sin tener que desplazarse a muchos sitios. Su horario es de lunes a sábado de 10:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:30.