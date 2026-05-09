El Parque de Atracciones todavía debe al Ayuntamiento de Zaragoza más de medio millón de euros

La sociedad Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ SA), gestora del principal complejo de ocio de la capital aragonesa desde hace más de medio siglo, debe en estos momentos más de medio millón de euros al Ayuntamiento de Zaragoza en concepto de cánones anuales de la última década. Se trata de unos pagos que, en el primer período (2016-2019), fueron judicializados por el consistorio. Tras una travesía judicial que acabó el pasado 3 de diciembre, cuando la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) fue declarada firme, la sociedad gestionada por Jesús Morte deberá abonar más de 217.000 euros a las arcas municipales.

Pero, desde esa fecha, han sucedido una serie de cuestiones que han elevado esa cantidad por encima del medio millón. La primera, que al ser firme la última sentencia judicial, el ayuntamiento ya ha podido realizar, en base a los cálculos económicos del propio fallo, las tarifas correspondientes a los seis últimos años. Es decir, desde 2020 hasta el pasado 2025. Esos seis años le supondrán a los Morte otros 308.000 euros, que el ayuntamiento ya ha reclamado de forma oficial. Queda por ver qué sucede con el presente 2026, curso en el que PAZ sigue siendo la concesionaria tras la orden de continuidad forzosa aprobada por el consistorio.

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Aunque la clave está en que, entre medio de este barullo, la sociedad ha entrado en concurso de acreedores, con un pasivo que se acerca a los 6,3 millones de euros, entre los que se incluyen estos más de 525.000 euros que se le adeudan al consistorio zaragozano, que es uno de los principales reclamantes.

Es precisamente por esto que el Gobierno de Natalia Chueca aprobó este viernes la reliquidación del canon del Parque de Atracciones de los últimos seis años, conscientes de que con la nueva situación concursal de la sociedad la forma y los plazos de los pagos cambian y podrían incluso acelerarse.

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No en vano, conviene recordar que la empresa de Jesús Morte, PAZ SA, es una de las dos que conforman la sociedad Moncayo Leisure, nueva concesionaria del complejo de ocio para los próximos 50 años. En esta SL, ostenta el 20% de las participaciones, siendo el socio principal el grupo inversor argentino Fenix Entertainment. Moncayo Leisure, que fue la única interesada en el último concurso, debía haberse hecho con la concesión este mismo año, pero la situación de los Morte, que pilló por sorpresa a Fenix, hizo que se retrasase el traspaso de poderes, que podría darse ya este verano, toda vez que se resuelva la situación financiera de PAZ SA.