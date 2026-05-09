Del Parque de Atracciones al Acuario de Zaragoza: las tres empresas de Jesús Morte arrastran una deuda de siete millones de euros

Las tres sociedades del empresario zaragozano Jesús Morte -Parque de Atracciones SA, Nuevo Acuario SL y Estudios Técnicos de Ocio SL- arrastran una deuda que ronda los siete millones de euros y que acaba de ser reconocida con la entrada de las mismas en concurso de acreedores, hecho que ratificó la jueza María del Carmen Villellas el pasado 15 de abril. Una circunstancia que abre una nueva etapa para quien fuera líder de la patronal aragonesa, especialmente en lo referido al complejo de ocio de Torrero, y que también tiene cinco pleitos aún pendientes por este asunto.

Precisamente, es en el Parque de Atracciones de Zaragoza donde la deuda es mayor. Concretamente, de casi 6,3 millones de euros, con el ayuntamiento como uno de sus principales acreedores, ya que la sociedad PAZ adeuda al consistorio más de medio millón de euros por el canon concesional de la última década, desde el año 2016 hasta 2025. La primera parte de estos pagos, de 2016 a 2019, estuvo judicializada y no fue hasta finales del año pasado cuando se resolvió.

En base a ello, el consistorio ha calculado ahora las tarifas correspondientes al período 2020-2025, los cuales ya ha reclamado de forma oficial. En total, son más de 525.000 euros por estos diez años para una sociedad que lleva gestionando el complejo de entretenimiento desde 1971. Y queda por ver qué sucede en el presente 2026, en el cual PAZ SA sigue siendo la concesionaria oficial, tras una orden de continuidad forzosa, aunque el parque está abriendo bajo mínimos, con un ERTE aprobado hasta el próximo 30 de junio y una temporada cada vez más en entredicho.

Entrada al Parque de Atracciones de Zaragoza, en una imagen reciente. / JOSEMA MOLINA

Ahora, deberá ser el administrador concursal, el decano del Colegio de Abogados, Alfredo Sánchez-Rubio, quien decida qué deudas se pagan con mayor celeridad y de qué forma. Cabe recordar que la sociedad de los Morte se unió a los inversores argentinos Fenix Entertainment, liderados por el empresario Mariano Figoli (promotor musical y dueño del Burgos CF, entre otras actividades), para seguir llevando el Parque de Atracciones de Zaragoza durante los próximos 50 años, aunque con una participación del 50%.

Sin embargo, desde la compañía multinacional de origen argentino aseguran que la situación financiera de sus socios zaragozanos les pilló totalmente de improviso, por lo que pospusieron su aterrizaje en la capital aragonesa unos meses. Toda vez que la sociedad PAZ SA ya tiene administrador concursal, en Fenix esperan que el panorama se despeje y asumir la concesión, probablemente en solitario, a partir del próximo verano. Habrá que resolver cuestiones como la compra de las atracciones que todavía son propiedad de los Morte y que ahora deberán ser valoradas por el administrador.

El resto de deudas

Las deudas de las otras dos sociedades de Morte que aparecen recogidas en el auto judicial son más reducidas que las del Parque de Atracciones, aunque igualmente significativas por varias razones. La más pequeña es la de Nuevo Acuario SL, que gestionaba el que es el acuario fluvial más grande de Europa, el de la Expo. En cambio, los Morte se desprendieron de este activo el pasado 1 de abril, cuando Expo Zaragoza Empresarial (empresa pública participada mayoritariamente por la DGA, y con un pequeño paquete en manos del consistorio) aprobó la cesión de su gestión a Global Omnium, la misma empresa que tiene adjudicado el mantenimiento del Oceanogràfic de Valencia.

El acuario fluvial de Zaragoza, en una imagen de archivo. / ÁNGEL DE CASTRO

Pese a que el Acuario de Zaragoza estaba en su mejor momento histórico, tras haber batido su récord de visitantes el pasado año, fue el primer activo del que se desprendieron los Morte, que de hecho fueron quienes contactaron con Global Omnium. En ello influyó que la deuda que tiene contraída esta empresa, Nuevo Acuario SL, no alcanza los 70.000 euros.

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La tercera y última compañía del empresario zaragozano es Esteo, relacionada tanto con el acuario y con el Parque de Atracciones, y que tiene como principal objeto social la restauración. En su caso, la deuda contraída asciende a cerca de 630.000 euros. Brexia Legal, y en concreto el abogado Alfredo Sánchez-Rubio, serán ahora los encargados de pilotar el futuro de todas ellas, tal y como determinó la Plaza número 2 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Zaragoza.