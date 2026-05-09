Reclaman la colocación de una bandera de Europa de forma permanente en la plaza Europa de Zaragoza: “Sería un símbolo de adhesión a los valores de democracia y libertad”

Un grupo de personas se ha concentrado este sábado en la plaza Europa de Zaragoza donde, con motivo de la celebración del Día de Europa, ha reclamado la colocación aquí de una bandera permanente. Durante el acto han leído un manifiesto y también han cantado el Himno de la Alegría.

"Sería un símbolo de la adhesión y reafirmación de la ciudadanía zaragozana y aragonesa en los valores comunes europeos de Libertad, Democracia, Estado de Derecho y respeto a los Derechos Humanos", han indicado.

"Necesitamos reafirmar el proyecto de integración europeo, una Europa más independiente, que refuerce su autonomía estratégica. Unas instituciones europeas que deben garantizar el respeto de los derechos humanos, el Estado de Bienestar y la seguridad de su ciudadanía", han indicado las entidades europeístas y federalistasaragonesas convocantes.

"La afirmación europeísta en estos momentos cobra un valor explícito para el reforzamiento de las instituciones europeas, al ser la Unión Europea el principal actor global que mantiene como principios básicos e irrenunciables la defensa de la Democracia, de los Derechos Humanos y del multilateralismo", han señalado.

"Colocar la bandera en un espacio urbano que tiene por nombre plaza de Europa viene a reforzar la significación del lugar, y completa el conjunto de banderas que, ya instaladas en la plaza de España y en la plaza de Aragón, muestran y simbolizan los diferentes niveles de gobierno e integración de nuestra actual sociedad", han recalcado.

En el acto ha participado la eurodiputada socialista Rosa Serrano, quien ha reivindicado "una Europa unida, fuerte, social y valiente, más necesaria que nunca". Serrano se ha referido a la necesidad de "una Europa unida para hacer valer y cumplir el derecho internacional frente a quienes promueven guerras o ejercen su poder de forma autoritaria, sin respetar las reglas democráticas de países y uniones de países que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha costado construir".

Serrano ha recordado que durante 40 años "Europa ha sido sinónimo de democracia, modernización y progreso para nuestro país". Ha agregado que "Europa ayudó a consolidar nuestras libertades, a construir infraestructuras, a desarrollar nuestros territorios, a fortalecer el Estado del bienestar y a abrir oportunidades para millones de jóvenes, trabajadores, estudiantes y empresas".

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También ha defendido una mayor ambición para el nuevo Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2028-2034, el principal instrumento de la Unión Europea destinado a financiar infraestructuras estratégicas de transporte y energía. "En Aragón, este mecanismo ya ha demostrado ser una herramienta clave para impulsar proyectos prioritarios para la comunidad autónoma, financiando, entre otros, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la línea internacional Pau-Canfranc, o mejoras en plataformas logísticas y terminales clave como PLAZA o Tamarite", ha destacado.