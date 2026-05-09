Zaragoza ya tiene sustituto del 'juepincho': tapa y bebida por 4 euros en 14 bares de El Tubo

Varios años después de que el juepincho conquistara Zaragoza, la ciudad vuelve a mirar entre semana como una oportunidad para llenar bares, terrazas y calles de ambiente gastronómico. Tras el frenazo que supuso la pandemia y el progresivo cambio de hábitos de ocio, 14 establecimientos de El Tubo han decidido recuperar el espíritu de aquellas populares rutas de tapa y bebida con una nueva iniciativa: "Tapea X El Tubo".

El proyecto fue presentado el pasado 29 de abril y nace con un objetivo claro: devolver la vida al centro de Zaragoza los miércoles y jueves, dos jornadas tradicionalmente más flojas para la hostelería. Para ello, los bares participantes ofrecen tapa y bebida por 4 euros, exactamente el doble de lo que costaba en el juepincho de antaño, en un horario amplio: de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas, excepto festivos.

La propuesta recuerda inevitablemente al fenómeno del juepincho, que hace más de una década comenzó a extenderse por barrios como La Magdalena y terminó convirtiéndose en una costumbre para miles de zaragozanos. Aquella fórmula de tapa y caña a precio reducido transformó durante años las tardes de los jueves y permitió revitalizar zonas de la ciudad que apenas tenía movimiento entre semana.

Un bar con la terraza llena en una tarde de 'juepincho' / IVÁN ANADÓN

Frenazo por la pandemia

Sin embargo, la irrupción de la covid-19 supuso un duro golpe para este modelo de ocio. Muchos bares abandonaron las promociones por motivos económicos y los hábitos sociales comenzaron a cambiar. La hostelería tuvo que adaptarse a un nuevo escenario marcado por un consumo más repartido durante el día, el auge del tardeo y una búsqueda de planes menos nocturnos.

Precisamente ahí es donde «Tapea X El Tubo» quiere encontrar su espacio. La iniciativa aprovecha el creciente interés por salir antes, compartir vermús largos o alargar las tardes entre tapas y vinos en pleno centro de la ciudad. Además, el hecho de incluir también horario de mediodía amplía el perfil del público al que se dirige, más allá del ambiente joven y universitario que caracterizaba al antiguo juepincho.

Varios de los hosteleros impulsores de "Tapea X El Tubo" / Servicio Especial

Los organizadores aseguran que la intención es que vecinos, visitantes y grupos de amigos puedan recorrer distintos establecimientos en una misma jornada, recuperando así la idea de la ruta gastronómica compartida. “Queremos que la gente tenga posibilidad de acercarse entre semana a degustar la gastronomía y el buen ambiente de esta zona”, señalan desde la organización, que considera además que “la llegada del buen tiempo es una ocasión perfecta para acercarse al centro de la ciudad”.

Bares participantes

En esta primera edición participan los siguientes 14 establecimientos hosteleros: Taberna La General del Tubo, El Corral de La Delfina, Croquearte, Taberna Amy, Gastrobar Mestiso, Caramelos Bistrot, La Gerencia del Tubo, Bar de Puta Madre, Bodega Almau, La Ceci, El Hormiguero, Bar Poca Broma, Casa Pascualillo y Bar Pilares.

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Los impulsores confían en que más establecimientos se sumen próximamente a la iniciativa y, por supuesto, la defiendan. “Hacer entre semana una ruta de tapas, con familia o amigos, por el Tubo de Zaragoza, a un precio tan atractivo y con un horario tan amplio nos parece un planazo”, declaran. Con esta nueva propuesta, Zaragoza busca recuperar parte de la esencia social y gastronómica que convirtió al juepincho en uno de los fenómenos hosteleros más reconocibles de la ciudad.