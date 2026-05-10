Más de 1.000 perros llenan la Expo de Zaragoza por una causa solidaria

Más de 1.000 perros, con sus respectivos dueños, han llenado este domingo desde primera hora de la mañana la zona de la Expo de Zaragoza, en la que era la cuarta edición de la Andada Canina Familiar. Al comienzo de la misma, ya se habían inscrito más de 2.000 personas con sus mascotas, a las que se ha ido sumando gente y canes conforme pasaban los minutos. No en vano, es un recorrido de cinco kilómetros.

Esta actividad está organizada por el Área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, en organización con Kalibo, y toda la recaudación obtenida en las inscripciones es destinada a proyectos solidarios relacionados con los perros. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha animado a los zaragozanos a acudir a adoptar al centro municipal de protección animal: "Sin duda lo agradecerán".

Entre los fines solidarios a los que se destina el dinero recaudado destaca la realización de sesiones de terapia e intervenciones asistidas con perros para el alumnado del Colegio Público de Educación Especial Alborada de Zaragoza, contribuyendo así a su desarrollo y bienestas. Sesiones que, por otra parte, se realizan de la mano de la Asociación Apache Innovación.

La andada 5K no era la única actividad que había programada. Entre ellas cabe destacar las propuestas lúdicas propuestas con la artista plástica NoemiCalvoconPelo, que dirigirá distintos espacios de juego circulares para disfrutar con las mascotas, con títulos como "Nombres de perros", "Deja tu huella" o "Maquillaje perruno". También se cuenta con la visita de un escuadrón de la Legión 501 Spanish Garrison, con quienes se realizará una Gynkana de Seguridad Vial con mascotas. Y se ha organizado un cuentacuentos de la mano de Javier Carilla, con la participación de la Librería Antígona, que donará a la Andada el 10% de sus ventas.

Para cerrar la jornada matutina y celebrar el 125 aniversario del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, el show musical Clio & Pablo ofrece una selección de versiones musicales por todos conocidas. Este año, el Espacio Pet ha contado de nuevo con 6 expositores, cuya actividad gira en torno a las mascotas, dando un protagonismo especial a las Protectoras, con un espacio expositivo en el que han participado 10 asociaciones junto al Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza.

También han estado presentes durante toda la jornada Apache Innovación, Kalibo Correduría de Seguros y el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza, para resolver dudas e inquietudes e incluso prestar ayuda en caso de que algún perrito tenga algún problema durante la Jornada.

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Como en ediciones anteriores, los visitantes tienen a su disposición un espacio de hostelería para hacer una pausa y disfrutar de la Food Truck Ginam, en la que los perros también van a ser protagonistas; por cada bocadillo vendido, se hará entrega de un menú degustación para tu perro.