Gran oportunidad en Zaragoza: se vende casa con impresionante terraza en La Almozara por 200.000 euros
Es un inmueble en buen estado con cuatro habitaciones y un amplio cuarto de baño con hidromasaje
Hay mucha gente que sueña con convertirse en propietario de una casa, un espacio propio con su jardín, terraza completamente independiente de todos los entresijos de una comunidad de vecinos. Sin embargo, esto podría ser una auténtica utopía debido a la complicadísima situación del mercado inmobiliario en España. Comprar un piso de obra nueva o segunda mano está al alcance de cada vez menos público por los altos precios, valores que todavía son más altos cuando se trata de un chalet, adosado o casa independiente.
Las casas han desaparecido de las zonas más céntricas de las ciudades por la transformación urbana y el auge de los bloques de pisos que permiten alojar a más gente en menos espacio. Las urbanizaciones exclusivas de barrios periféricos sostienen la pequeña oferta de chalets, adosados y casas independientes de toda España. En el caso de Zaragoza, algunos barrios de toda la vida como San José, Las Fuentes, Delicias, Valdefierro, Miralbueno o La Almozara han logrado mantener en pie alguna casa entre dos bloques de pisos mucho más modernos.
El único problema de los escasos inmuebles desperdigados por la capital aragonesa es que la gran mayoría necesitan una reforma para encontrar un nuevo dueño. Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com, hemos encontrado a la venta una casa con una impresionante terraza en el barrio de La Almozara por 200.000 euros. "La propiedad se distribuye en dos plantas que ofrecen un amplio espacio para disfrutar", analizan desde tucasa.com.
Una gran cocina y un baño con hidromasaje
La planta baja de la vivienda situada en el corazón de La Almozara en los alrededores de la avenida Pablo Gargallo cuenta con un salón luminoso con dos ventanales que dan acceso directo a dos calles. En esta planta también encontramos la cocina, amplia funcional donde podrás elaborar todas las recetas. Desde la propia cocina se sale a una gran terraza cubierta en la que podrás juntarte con familiares y amigos al aire libre. El último espacio de la planta calle es un baño muy amplio con hidromasaje.
Subiendo por las escaleras a la primera planta pasamos a la zona de noche de esta interesante vivienda a la venta por 200.000 euros, un precio bastante económico teniendo en cuenta todos los quehaceres del mercado. Aquí se encuentran hasta cuatro dormitorios de diferentes tamaños, un par dobles y otros individuales que se pueden transformar perfectamente en despacho o vestidor. Según la inmobiliaria, la vivienda necesita una reforma, pero se encunetra en buen estado e incluso para entrar a vivir.
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