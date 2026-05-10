El restaurante de Zaragoza con el mejor bocadillo de Aragón: ensalada de aguacate, pollo crunch y torrezno de Soria

Si pensamos en el mejor bocadillo de Aragón, a más de uno le vendrán a la cabeza clásicos como El Calamar Bravo o los tradicionales bocadillos de ternasco o longaniza, tan típicos de la comunidad, que pueden degustarse en numerosos locales de hostelería en diferentes versiones. No obstante, una propuesta poco habitual se ha alzado con el título de Mejor Bocata de Aragón 2026 en la tercera edición del Campeonato de España de Bocatas.

Foodverzo es un restaurante de Zaragoza que destaca por reinventar platos clásicos de la gastronomía con un toque contemporáneo, fusionando estilos y sabores. La hamburguesería zaragozana, una de las más premiadas en 2025 con reconocimientos como el de Mejor Burger de Aragón o Mejores Patatas Bravas de Zaragoza, se ha coronado ahora como autora del Mejor Bocata de Aragón de 2026.

‘Su majestad’ ha sido la propuesta presentada por este restaurante zaragozano, único participante aragonés en el certamen. Una creación que el propio establecimiento define como una “fusión perfecta entre Venezuela, España e Italia”. El bocadillo está elaborado con un suave pan hoagie, que envuelve pollo crunch y una ensalada cremosa de aguacate, con un toque español de fino Torrezno de Soria y boniato crispy. Todo ello se completa con una salsa César y un dip de salsa de huevo frito para untar.

Los Mejores Bocadillos de España en 2026

El Campeonato de España de Bocatas celebró su tercera edición del 1 al 26 de abril, con la participación de establecimientos de todos los rincones del país. El ganador a nivel nacional fue Brocata, un local de street food de Albacete, con su propuesta ‘Comeorejas’, un bocadillo de oreja adobada y cocida a baja temperatura, marcada a la plancha, con provolone fundido y mayonesa de ajo asado.

En segunda posición se situó Pangea, un brunch de León, con su creación Porchetta Pro Max 3000, un sándwich de pan de masa madre relleno de porchetta jugosa asada lentamente, con romescu picante de ciruela, dijonesa cremosa y chucrut express. El tercer puesto fue para la cafetería Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, con su bocata ‘Origen’, de tradición canaria. Está elaborado con pollo desmenuzado en escabeche, alioli de ajo asado, queso Flor de origen canario, pepinillo agridulce, mermelada de pimientos de Canarias y rúcula fresca.

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Situado en la calle Albareda, en pleno centro de Zaragoza, Foodverzo se ha abierto un hueco en la gastronomía zaragozana gracias a su propuesta street food y a su original mezcla de sabores e ingredientes, haciendo de la creatividad una de sus principales señas de identidad. Además, este 2026 ha revalidado el título de Mejor Burger de Aragón con su creación 'Zenith'.