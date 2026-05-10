Un histórico campo de fútbol de Zaragoza desaparecerá para convertirse en un tanque de tormentas

El mapa del fútbol de Zaragoza no ha variado en absoluto en los últimos años con la gran mayoría de clubes asentados en sus instalaciones distribuidas en los diferentes barrios. Sin embargo, la transformación urbana que va a vivir la ciudad en los próximos tiempos va a cambiar por completo el panorama del fútbol base en la ciudad. Ya es conocido que el Hernán Cortés dejará su actual ubicación en Romareda y se mudará en un futuro no muy lejano a Arcosur cuando se pongan en marcha las instalaciones deportivas del Distrito Sur.

Por otro lado, esta misma semana, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer que un histórico campo de fútbol de la ciudad se transformará en un tanque de tormentas con el apoyo de Amazon Web Services. El proyecto, que cuenta con un presupuesto estimado de 837.127,71 euros, se desarrollará en los dos campos de fútbol situadas en la parte trasera del cementerio de Torrero en el Barranco de la Muerte.

El espacio de 5.000 metros cuadrados se adecuará para acoger los depósitos por lo que se le dotará con la infraestructura necesaria para reducir el riesgo de inundación incluyendo la evacuación de los caudales a través de un aliviadero que funcionará en caso de llenado del depósito. Tal como explicó el consistorio zaragozano, el cuenco, que tendrá una capacidad máxima de 20.000 m³ de agua, permitirá regular los caudales provenientes de los desagües de pluviales del Cementerio de Torrero, que en la actualidad se vierten sobre esta zona y posteriormente terminan bajando hacia su salida natural, en el actual canal perimetral.

Aquí se ubicará el tanque de tormentas / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El antiguo hogar del Montecarlo

Este nuevo tanque de tormentas cambiará por completo el paisaje de la zona ya que se va a construir en el actual CMF Nuevo Pinares donde cada fin de semana se disputan varios partidos de fútbol. Estos dos campos de tierra, que cuentan con sus propios vestuarios para separar los dos terrenos de juego, fueron recuperados por la Asociación de Deportistas Ecuatorianos, que ha organizado allí durante muchos años su propia competición en la que participan cientos de jugadores y jugadoras de todas las edades.

Natalia Chueca, Víctor Serrano en las instalaciones que serán el tanque de tormentas / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El CMF Nuevo Pinares fue durante muchos años el hogar de la Unión Deportiva Montecarlo antes de mudarse en 1992 hasta su actual ubicación en el barrio de La Paz a orillas del Canal Imperial. El club rojillo fundado en 1967, que ha logrado en los últimos días su permanencia en División de Honor Juvenil tras una magnífica segunda vuelta, jugó sus primeros partidos en un viejo campo en la calle Cuarta Avenida, después se pasó a las tapias del Cementerio y por último al José Luis Violeta donde entrenan y juegan un total de 36 equipos cada semana.

Más campos sin uso

Zaragoza todavía cuenta con algunos campos de fútbol completamente abandonados y sin 'inquilino' desde hace mucho tiempo. Los matojos crecen sin control en el Viejo El Rabal en Vadorrey mientras la Unión espera en la acera contraria con ganas su segundo campo de fútbol 11 ya aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo mismo pasa en el Joaquín González 3 donde también se pondrá césped artificial en las instalaciones que gestiona actualmente el Santo Domingo Juventud.

Noticias relacionadas

Presentación de los dos nuevos campos de fútbol artificial en Zaragoza el pasado mes de diciembre / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Otra instalación que se está degradando es el campo de fútbol de Miralbueno. Este recinto propiedad de la Real Federación Española de Fútbol vio como la Unión Deportiva Amistad mudó su sede a su actual ubicación en el barrio de Juslibol donde logró la reforma de los vestuarios y un nuevo campo de fútbol-8.