Abre en Zaragoza un nuevo gimnasio 24 horas con biblioteca y comedor
La cadena Black Fit revoluciona el fitness en la capital aragonesa con un centro abierto ininterrumpidamente los 365 días del año
Carla Rodríguez
Entrenar a cualquier hora del día o de la noche ya no es algo imposible en Zaragoza. Actualmente, la oferta de gimnasios 24 horas en la ciudad es inexistente, pero eso está a punto de cambiar con la llegada a la ciudad de Black Fit, un nuevo centro deportivo ubicado en el polígono Argualas, en el barrio Casablanca.
Con la intención de convertirse en el único gimnasio de la ciudad abierto de forma ininterrumpida los 365 días del año, el club aterriza en la capital aragonesa con una propuesta pensada para quienes tienen horarios laborales cambiantes, estudian, trabajan a turnos o simplemente prefieren entrenar fuera de las horas punta, para ahorrarse aglomeraciones.
El gimnasio cuenta con una superficie de 1.000 metros cuadrados e incorpora equipamiento de marcas reconocidas dentro del sector del fitness como Technogym, Hammer Strength, Singular WOD o Concept2. Según explican desde el propio centro, la filosofía pasa por combinar maquinaria moderna con el entrenamiento de fuerza más clásico, con equipos en constante renovación.
Comer, estudiar y entrenar sin horarios
Pero la propuesta de Black Fit va más allá de las cintas de correr y las pesas, ya que lo que le diferencia de otras instalaciones son sus servicios adicionales. Entre ellos destaca una biblioteca abierta las 24 horas, un espacio pensado para estudiar o trabajar, además de un comedor donde los usuarios pueden llevar su propia comida para desayunar, comer o cenar antes o después de entrenar.
El centro dispone también de parking propio, lo que facilita el acceso especialmente teniendo en cuenta su ubicación en el polígono Argualas, aunque se encuentra a escasos minutos de una parada del tranvía.
Desde 27 euros al mes
En cuanto a tarifas, la cuota mensual parte desde los 27 euros al mes con compromiso de permanencia de 12 meses y matrícula gratuita con la promoción actual. También existe una modalidad sin compromiso por 37 euros mensuales, aunque en este caso es necesario pagar la inscripción.
La atención presencial para visitas e información se realiza de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, además de los sábados por la mañana, mientras que el acceso para socios permanece operativo de forma ininterrumpida.
Con propuestas como esta, Black Fit revoluciona el el fitness en Zaragoza, con un modelo que busca adaptarse a nuevos estilos de vida con horarios más flexibles para que ir a entrenar no tenga excusas.
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