Alerta en un barrio de Zaragoza por los peces muertos y agonizantes en un lago abandonado lleno de fango y basura

Los vecinos del barrio zaragozano de Parque Goya han lanzado un llamamiento público al Ayunatmiento para que acudan urgentemente a solucionar el "lamentable estado del lago" donde se está produciendo "la muerte de los peces que aún quedaban". A través de las redes sociales han informado este lunes de que hace unos días lo notificaron al consistorio llamando al teléfono de atención al ciudadano, el 010, sin que todavía haya habido respuesta alguna.

Su denuncia lo acompañan con imágenes que no dejan lugar a la duda, el lamentable estado en que se encuentra este estanque presente en el Parque de los Tapices de Goya, en la zona más próxima a la calle Volaverunt, La Fragua y contiguo a la carretera de Huesca. Y a la vez remarcan que por parte de los vecinos "se han realizado llamadas y quejas anteriormente" alertando de esta situación. "Respuesta es que hasta el lunes no están en parques y jardines para atendernos. El lunes ya no harán falta que actúen, mucho me temo que no quedarán ni peces, ni patitos. Y no, no sé los han llevado a ningún sitio como contestaron del ayuntamiento a la queja de una vecina", lamentaron en redes sociales.

"Vergonzosa la actuación en todos estos meses de abandono. Somos los grandes olvidados en cuanto a servicios. Invito a todos los representantes y responsables municipales a que se vengan a hacer foticos de cómo gestionan este barrio", han remarcado los vecinos que han denunciado esta situación.

De hecho, ante la inacción del ayuntamiento, algunos voluntarios han acudido al rescate de estos animales. Unos jóvenes de Parque Goya, han relatado, "se han metido en el lago y han sacado alguna carpa grande para subirlas corriendo a las zonas con más agua. Nos han dicho que otras pequeñas estaban muertas", han lamentado. "No les ha importado el fango ni el mal olor del medio palmo de agua retenida. A veces solo nos quejamos de las cosas mal hechas, y también tienen sus cosas buenas", han añadido.

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Ante esta situación, han interpelado directamente al Ayuntamiento de Zaragoza y a la alcaldesa, Natalia Chueca: "Algunos cobrarán por un trabajo sin hacer, que ha hecho que unos niños se metan en el fango", concluyen los vecinos en su llamamiento público.