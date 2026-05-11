CCOO carga contra Natalia Chueca por "desmantelar" la fundación de Etopia

CCOO denuncia que la liquidación definitiva de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, entidad encargada hasta este año de la programación cultural de Etopia, confirma el desmantelamiento progresivo de un proyecto estratégico para Zaragoza.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha anunciado que la liquidación se hará efectiva “en las próximas semanas”, después de que el Gobierno de Aragón, a través del Protectorado de Fundaciones, haya obligado al Ayuntamiento a crear un patronato alternativo y provisional junto con Ibercaja y la Universidad de Zaragoza para proceder a la disolución de la entidad.

Desde el Gobierno municipal se ha justificado esta decisión en una supuesta inviabilidad económica. Sin embargo, los datos económicos y de actividad de la Fundación desmontan ese relato. En el momento en que se anunció la liquidación, en febrero de 2024, la entidad gestionaba 11 proyectos con financiación externa y desarrollaba una programación que daba servicio a cerca de 40.000 visitantes.

Además, durante el último ejercicio completo, por cada euro aportado desde el presupuesto municipal, la Fundación lograba captar 2,3 euros de financiación externa. Solo en los dos ejercicios previos al anuncio de liquidación obtuvo más de 1,2 millones de euros procedentes de fuentes externas. Según la propia memoria pública, la Fundación contaba con ingresos por ventas y prestación de servicios, subvenciones y donaciones privadas, fondos europeos y aportación municipal.

Para CCOO, la situación actual no responde a un problema económico previo, sino a una decisión política. El sindicato considera que durante estos dos años se ha provocado un deterioro progresivo de la entidad mediante el abandono de proyectos financiados, el desmantelamiento de programas y la falta de cobertura de puestos esenciales para su funcionamiento. Desde hace más de un año, la Fundación carece de gerencia, administración y responsables de proyectos del área de ciudad.

CCOO denuncia también la situación de absoluta incertidumbre que atraviesa la plantilla. El pasado 5 de febrero se inició un ERE para las seis personas trabajadoras, expediente del que posteriormente la dirección desistió. Sin embargo, tras retirar el procedimiento, la Fundación ha dejado de abonar las nóminas, manteniendo a la plantilla sin cobrar y sin información clara sobre su futuro laboral.

“Han dejado morir deliberadamente un proyecto que funcionaba, que atraía financiación externa y que situaba a Zaragoza como referente cultural y tecnológico. Lo más grave es que las consecuencias las están pagando ahora seis trabajadores y trabajadoras que llevan semanas sin cobrar y sin poder siquiera acceder al desempleo”, ha señalado Juan Tamarit Legaz, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.

“Esto no es una cuestión de inviabilidad económica, es una decisión política. Han desmontado la Fundación pieza a pieza hasta provocar una situación límite y ahora abandonan a la plantilla”, ha añadido.

Desde CCOO se exige al Ayuntamiento de Zaragoza que garantice de inmediato el pago de los salarios adeudados, ofrezca una solución laboral a la plantilla y asuma responsabilidades políticas por el desmantelamiento de una entidad que ha sido estratégica para la ciudad.

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“La gestión de Natalia Chueca ha convertido un proyecto reconocido internacionalmente en un conflicto laboral y económico absolutamente innecesario”, concluye Tamarit.