El desconocido restaurante de Zaragoza que ha conquistado a Cenando con Pablo: "El mejor sitio para comer barato"

Cenando con Pablo se ha convertido en uno de los creadores de contenido gastronómico que más está dando a conocer bares y restaurantes de Zaragoza. Pablo Cabezali ha visitado la capital aragonesa con mucha asiduidad para visitar establecimientos de todo tipo, desde tascas de El Tubo como 'El Cuartelillo del Caimán' a locales exclusivos con Estrella Michelin como 'Gente Rara', haciendo alguna que otra colaboración con influencers locales como TakoyakiBlog.

Durante el último desplazamiento a Zaragoza, Cenando con Pablo ha querido visitar un desconocido restaurante de la zona Universitaria que le ha conquistado el paladar. "Probando el mejor sitio para comer barato en Zaragoza", comienza su vídeo viral sobre Vita Taberna Gastronómica. Este pequeño restaurante, muy bien valorado en Google con 4,5 estrellas, está situado en la calle Bruno Solano, muy cerca de la plaza San Francisco y el Parque Grande.

"Espacio reducido y una carta la mar de variada. He probado una chuleta de vaca madurada que estaba en su punto. Te traen también una especie de piedrita por si quieres pasar algo más. De sabor es para levantarse y hacerles una reverencia. Hasta la grasa me mola", analiza el influencer gastronómico sobre el primer plato que probó en el restaurante zaragozano.

Tras comerse la chuleta de vaca madurada, Cenando con Pablo probó el carpaccio de chuletón premium. "La carne es buena, es tierna, pero para mí gusto le falta bastante intensidad de maduración. Me he comido unos cuantos más madurados y a un precio más atractivo. Hay que darle una vuelta. No te olvides de coger estas tostaditas que te vienen con aceite de oliva para hacerte un montadito", criticó el creador de contenido, mostrando su lado más exigente con los platos de Taberna Vita Gastronómica. Pablo Cabezali también comió una ración de flores de alcachofa con foie y paleta ibérica, un Manhattan de croquetas, huevo a baja temperatura y una especialidad vietnamita.

Menú del día que convence

El restaurante de Zaragoza que ha conquistado a Cenando con Pablo se ha convertido en un clásico de los concursos gastronómicos de la ciudad. Vita Taberna Gastronómica tiene un menú del día por 17,50 euros de lunes a viernes. Además, tiene un menú gastronómico por 29,90 euros y una carta dividida en propuestas de la cocina mediterránea y también de la vietnamita.

Vita ha logrado convencer a la gran mayoría de los comensales que se han desplazado hasta la calle Bruno Solano, donde tienen una pequeña terraza, a probar todos sus platos. "Nos encanta, el precio es acorde a la calidad. Siempre elegimos menú entre semana o gastronómico, el solomillo y la tarta de queso de Radiquero son nuestros platos favoritos", escribe Cris, una clienta muy satisfecha con la experiencia vivida en el restaurante.

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Este establecimiento zaragozano llegó incluso a aparecer como recomendado para comer por la prestigiosa revista National Geographic. "Un reconocimiento que nos llena de orgullo y que queremos brindar con todos vosotros, que hacéis posible que cada día sigamos creciendo con pasión por la cocina, el producto local y el buen hacer", afirmaron desde Vita Taberna Gastronómica cuando recibieron la noticia.