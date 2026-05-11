La emancipación juvenil en Aragón cae a mínimos históricos mientras Zaragoza defiende su plan de ayudas

La emancipación juvenil ha caído a “mínimos históricos” en Aragón. Así lo ha denunciado este lunes el concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Paco Galán al tiempo que ha criticado las políticas de Natalia Chueca, al considerar que “Zaragoza no es una ciudad para jóvenes”. Sin embargo, desde el consistorio han replicado que ningún soliictante se ha quedado sin las ayudas asignadas a esta materia al contar con una partida que se ha cuadruplicado hasta los 1,6 millones de euros y que está ejecutada al 85%.

El concejal ha explicado que según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España solo el 14,6% de los jóvenes aragoneses vive fuera del núcleo familiar, una cifra que ha calificado como “la más baja en décadas”. Además ha señalado que la tasa apenas alcanza el 15% a nivel nacional y que está “muy lejos” del 29,5% registrado en 2012, lo que supone que “uno de cada seis menores de 30 años consigue emanciparse”.

Galán ha vinculado esta situación a las dificultades de acceso al empleo juvenil y ha advertido de que ambas problemáticas forman un “tándem demoníaco”. En este sentido, ha citado datos de Ebrópolis según los cuales el desempleo juvenil en Aragón ha pasado del 13,6% al 16% desde 2023, con una pérdida de “tres puntos de competitividad” entre los menores de 25 años. “El acceso a la vivienda es un tema de calado nacional, pero la situación empeora cuando nuestros jóvenes no tienen salarios adecuados ni empleos que faciliten ese acceso en su ciudad”, ha afirmado.

Más allá de la situación autonómica, el concejal también ha cargado contra la gestión municipal de las ayudas a la emancipación juvenil afirmando que el 50% de los jóvenes de la ciudad "no han podido acceder” a estas prestaciones, una afirmación que ha sido negada desde el consistorio. Así, la concejala de Juventud, Ruth Bravo, ha replicado que lo único que tienen que hacer los solicitantes es "cumplir es una serie de bases dentro de la convocatoria que estaba publicada, como no podía ser de otra forma".

La responsable municipla ha incidido en que desde el servicio Juventud, el objetivo es "ayudar a los jóvenes" por lo que se ha mostrado dispuesta a "dar una revisión a las bases" y recepcionarán las recomendaciones "en el caso de que las haya" para estudiarlas con la finalidad de "mejorar, si hace falta, aquellas convocatorias para que más jóvenes accedan a estas ayudas a la emancipación".

Otra mejora que ha destacado ha sido que el servicio ha adaptado los alquileres a los precios del mercado "subiendo la posibilidad de ese alquiler que el joven tiene para poder acceder a esta ayuda" y ha insistido en que "ningún joven se ha quedado fuera de esta convocatoria, de esta subvención de emancipación por no tener presupuesto". También ha citado que el Gobierno de Zaragoza no solo brinda estas ayudas, sino también vivienda pública en colaboración público-privada como las más de 3.000 viviendas puestas en marcha.