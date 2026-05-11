Ya hay fecha para la celebración del último debate del estado de la ciudad en Zaragoza antes de las elecciones municipales

El debate del estado de la ciudad del Ayuntamiento de Zaragoza se celebrará a mitad de julio, una fecha que se repite por tercera vez pese que hasta la llegada de la alcaldesa, Natalia Chueca, la tradición mandaba que estas sesiones tuvieran lugar a final de año. Así, según ha comunicado el concejal de Presidencia de Ángel Lorén al resto de portavoces, la sesión tendrá lugar los días 15 y 16 de julio.

Este será el último debate del estado de la ciudad de tenga lugar en el presente mandato ya que en 2027 no habrá al ser año electoral. En esta sesión, la alcaldesa informa de los proyectos más relevantes.