Este es el lugar elegido por la Pastelería Tolosana parar abrir su nueva tienda en Zaragoza

La historia de Pastelería Tolosana es, ante todo, una historia familiar. Una historia donde el tiempo, el oficio y el cuidado del producto siguen siendo lo más importante. Lo que comenzó como un pequeño horno familiar en Almudévar se ha convertido en una empresa con más de 100 trabajadores, y ahora 6 tiendas, y un canal online, sin perder la esencia que la vio nacer: el respeto por la tradición, el trabajo artesano y la pasión por el producto bien hecho.

El nuevo establecimiento, que se inaugura este martes, está ubicado en Fernando el Católico, 11, y nace como un espacio pensado para compartir desde un desayuno hasta un momento especial alrededor de productos elaborados de forma artesana.

A lo largo de los años, Tolosana ha sabido crecer manteniendo intactos sus valores. A pesar de su crecimiento, continúa siendo una empresa familiar que combina la tradición con la innovación, elaborando productos naturales, cuidados desde su origen y tratados con mimo en cada fase del proceso.

El gran punto fuerte de Tolosana es su obrador propio, activo a diario, en el que artesanos pasteleros, panaderos y maestros chocolateros trabajan de forma conjunta con dedicación, para ofrecer calidad en cada creación. Esta labor ha sido reconocida con importantes premios lo que refuerza además la apuesta de la firma por la excelencia. Pastelería Tolosana reivindica así el valor de los oficios panadero y pastelero, porque cada producto de un proceso que requiere tiempo y cuidado.

Su producto más icónico es la Trenza de Almudévar, elaborada desde 1981 y convertida en uno de los grandes emblemas de la repostería aragonesa. Esta sigue siendo uno de los productos más reconocidos de la firma. A ella se suman nuevas creaciones, productos de temporada, elaboraciones de panadería y una línea de chocolatería que ha adquirido un papel destacado en los últimos años.

Fiel a su esencia, la marca inaugura ahora una nueva tienda que nace con ese mismo espíritu de cercanía. Un espacio pensado para el día a día del barrio, donde compartir desde un desayuno hasta un momento especial alrededor de productos elaborados de forma artesana.

Bajo el concepto “Trenzando momentos”, Tolosana refuerza su mensaje: no solo elabora productos, sino que pretende crear experiencias con sus clientes. Para celebrar esta apertura, el primer día todos los visitantes recibirán como obsequio un Brioche Trenza, una nueva especialidad que se presenta en primicia en esta tienda y que se convierte en la opción perfecta para comenzar el día.

Con esta nueva apertura, Pastelería Tolosana continúa creciendo sin olvidar sus raíces, manteniendo vivo el compromiso con la calidad, la tradición y el oficio artesanal que la han convertido en un referente.

Una larga trayectoria a sus espaldas

Tolosana es una empresa familiar con cuatro generaciones dedicadas a la panadería y repostería tradicional. Fundada en Almudévar, ha evolucionado incorporando la pastelería, la confitería, el pan artesano y la chocolatería a su catálogo, siempre con una filosofía basada en ingredientes naturales, elaboraciones propias y respeto por el producto.

La empresa cuenta actualmente con más de 100 trabajadores y tiendas en Huesca y Zaragoza. Su trayectoria ha estado vinculada a la Trenza de Almudévar, creada en 1981 y distinguida con la “C” de Calidad Alimentaria en 1994, pero también a una constante evolución dentro del sector pastelero y chocolatero.

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A lo largo de los años, Tolosana ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos, Premio Especial Alimentos de Aragón en 2009, el reconocimiento Top 50 Panaderos España en 2024, el premio a la Mejor Pasta de Té de Aragón en 2024, el segundo premio al Mejor Bombón Artesano de España en 2025 y el premio a la Mejor Palmera de Mantequilla de España en 2025.