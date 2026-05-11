Natalia Chueca, sobre la situación del Real Zaragoza: "Es bastante lamentable"
La alcaldesa ha asegurado que "no existe un proyecto deportivo a la altura del club ni de la ciudad" pero no teme que el equipo se salga de la operación Romareda
"La situación es bastante lamentable. No hay un proyecto deportivo a la altura de la ciudad ni de la historia del club". Así de tajante se ha mostrado la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca. sobre las circunstancias que rodean al Real Zaragoza, con un pie en la 1ª RFEF. "Nos merecemos otra cosa, como ciudad nuestro equipo no puede vivir lo que esta viviendo", ha añadido al ser preguntada por los periodistas.
A pesar de la situación del club, la alcaldesa ha indicado también que no tiene motivos para pensar que este no va a cumplir con sus obligaciones económicas en la sociedad Nueva Romareda y ha explicado que todas las opciones están contempladas en el pacto de socios y el acuerdo de cesión de las instalaciones, incluso un descenso a 1ª RFEF. "Se previó esa circunstancia como hipótesis, pero no pensábamos que fuera a ser así", ha reconocido.
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