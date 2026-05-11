La oposición en Zaragoza pide al PP pide transparencia en la operación Romareda: "Ha habido un desfase"

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la sociedad Nueva Romareda SL del año 2024 va a traer cola o, al menos, eso es lo que van a intentar los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza. El PSOE que han forzado la convocatoria de una junta de portavoces este lunes para exigir al Gobierno municipal del PP que qué explicaciones sobre los fallos detectados por el ente fiscalizador y las recomendaciones realizadas.

Así, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado una vez más "el oscurantismo" del PP con respecto a la operación Romareda puesto que se ha enterado "por los medios" del contenido de un informe de la Cámara de Cuentas que, no obstante, recibieron los grupos parlamentarios de las Cortes la semana pasada. "Ha habido un desfase", ha criticado Ranera, si bien lo que hace el ente fiscalizador es computar gastos a la sociedad Nueva Romareda que habían asumido o van a asumir la DGA y el ayuntamiento. Ese documento, no obstante, no habla de sobrecostes en los contratos adjudicados, sino que recopila todos los costes que se han realizado hasta ahora, alguno de los cuales no estaban inicialmente contemplados.

"Muy preocupantes"

Sí que da cuenta ese informe de otros asuntos que al PSOE le han parecido "muy preocupantes", como que en once contratos se han detectado formas de proceder que, pese a no ser ilegales, no cumplían de forma estricta con la normativa en materia de contratación. "También parece ser que hay otros costes no declarados", ha denunciado la portavoz socialista. "Es prioritario que Natalia Chueca y Jorge Azcón nos den la garantía de que esté proyecto va a contar con total transparencia. Quiero recordar que en el año 2023 Jorge Azcón y Natalia Chueca nos dijeron que este proyecto iba a costar cero euros", ha cargado la portavoz socialista. "Ahora la Cámara de Cuentas nos advierte de que ya vamos por 173 millones y medio", ha reparado.

Por su parte, desde Zaragoza en Común, su portavoz, Elena Tomás, se ha agarrado también a esta cifra recordando que el PP prometió inicialmente un coste de 150 millones, "una cifra que ya advertimos que sería ampliamente superada". "“Lo dijimos claramente: aquello de que ‘no nos iba a costar un euro’ era un bulo del PP. Y hoy la Cámara de Cuentas nos da la razón: la Nueva Romareda es un pozo sin fondo financiado con dinero público para tapar la insolvencia del Real Zaragoza y los intereses de Forcén, Mas y su tropa”, ha declarado el portavoz de Zaragoza en Común.

Por su parte, desde Vox, quien está presente también en el consejo de administración de la Nueva Romareda, su portavoz, Eva María Torres, ha asegurado que se alinea "totalmente con el informe cuando habla de transparencia, de rigor, de los tiempos en procedimientos". "El informe de la Cámara de Cuentas hace referencia a un período anterior a la entrada de Vox en el Consejo de la nueva Romareda", ha dicho.

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Por último, desde el PP, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha señalado que el contenido del informe de la Cámara de Cuentas es "positivo" y ha recordado los diez millones de más que el ente fiscalizador computa se deben a dos cuestiones principales: el pago del ICIO, "que la sociedad pagará en su debido tiempo y forma tal y como está contemplado", y la urbanización del entorno del estadio, una obra que asumirá el consistorio y que la Cámara considera que debería asumir la SL, una cuestión con la que el responsable del equipo de Natalia Chueca ha dicho no estar de acuerdo ya que es una reforma que "afecta a sistemas generales que se aprovecha para remodelar calles para generar una zona verde en el entorno de Isabel la Católica".