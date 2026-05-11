Zaragoza Alta Velocidad mueve ficha para impulsar el mayor rascacielos de la ciudad: podría llegar a 150 metros con 440 viviendas libres

El horizonte visual de Zaragoza podría cambiar en los próximos años con la construcción de un rascacielos que superaría ampliamente en altura a Torre Zaragoza (106 metros y 30 plantas), pudiendo alcanzar los 150 metros entre la avenida Navarra y la zona de llegadas de la estación Delicias. Se trata de un proyecto que lleva más de dos décadas en el cajón, pero Zaragoza Alta Velocidad ya ha comenzado a tantear el terreno para ver las posibilidades que podría tener en el mercado esa parcela, la manzana M7. Según ha podido saber este diario, ya ha habido conversaciones informales con algunas promotoras para conocer su opinión ante una posible subasta, que en ningún caso será a corto plazo por varias razones.

La primera, su ordenación. Este solar, considerado por todos como la manzana de oro del Barrio del AVE, tiene una superficie de 15.762,4 metros cuadrados, en los que caben 440 viviendas libres. Pero lo que podría ser más atractivo para un potencial inversor, que debe contar con un músculo económico importante, es que no tiene tope de altura. En su día, los diseños preliminares hablaban de esos 150 metros antes mencionados, aunque el diseño final siempre correría a cargo de la nueva propietaria de los suelos.

De hecho, es la única pastilla de Zaragoza que no tiene esa limitación de nivel, característica que compartía con los suelos ubicados junto a La Romareda que fueron permutados. Un factor diferencial que podría atraer el apetito de algún fondo o gran promotora, con una superficie edificable máxima residencial de 47.680 metros cuadrados. Es decir, caben como mucho 440 viviendas libres con unos 110 metros cuadrados de media.

Solar donde hay contemplado un rascacielos con 440 viviendas, entre la avenida Navarra y la estación Delicias de Zaragoza. / Jaime Galindo

Pero, si la parte residencial es la más atractiva, sucede todo lo contrario con los usos terciarios. Y es que la superficie comercial de este solar casi alcanza los 90.000 metros cuadrados (89.500, para ser más exactos, que permiten oficinas, comercios, hotel...), lo que hace inasumible la inversión para cualquier interesado. En primer lugar, por el contexto de la zona, junto a un centro comercial ya operativo, el de Augusta, que ya de por sí tiene muchos locales en desuso, y también por las experiencias que otras promotoras han tenido en el resto de bloques del Barrio del AVE.

En la manzana colindante, la M6, hay un inmueble con cerca de 200 viviendas que se vendieron sin mayor problema y ya están habitadas, pero los locales comerciales de sus bajos están vacíos. En el caso de esa pastilla en conreto, adquirida por Aedas Homes en su día, se habilitaron 5.200 metros cuadrados comerciales, un coste que debe asumir la promotora a pérdidas porque, en el mercado actual, ese tipo de negocio no tiene salidas, menos todavía en esa zona.

Modificación del plan urbano

Es por ello que todos los caminos conducen al mismo sitio: una reordenación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza, que redefiniese los usos de la parcela a unas expectativas más acordes a la realidad actual que a la que imperaba a principios de siglo, en plena burbuja inmobiliaria y con un furor inversor desmedido que también se dejó notar en otras parcelas del Barrio del AVE. En cambio, a día de hoy desde la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad no se han dirigido de forma oficial al ayuntamiento para plantear esta posibilidad.

Parcela de ZAV que se subastará este mes, cerca del rascacielos, por 22 millones. / Josema Molina

Por un lado, porque después de varios años la sociedad, que está participada al 50% por Adif y al 25% por el propio consistorio zaragozano y por el Gobierno de Aragón, ha logrado desbloquear la subasta de una de las últimas manzanas urbanizadas que tenía en cartera, la M5. Una puja que se celebra este mismo mes de mayo y que inicia en algo más de 22 millones de euros, y que permitirá a la promotora que la adquiera edificar un edificio en la plaza sur de la estación intermodal (plaza El Periódico de Aragón) con 234 viviendas libres y torres de hasta 60 metros de altura.

En ese sentido, todos los focos de la gerencia de ZAV están puestos en esa parcela, aunque los tanteos a algunas promotoras para conocer su opinión sobre el solar que albergaría uno de los mayores rascacielos del país anticipan que ese será su próximo objetivo.

Prioridades municipales

En cualquier caso, de cara a una posible modificación del PGOU, la otra parte implicada, el ayuntamiento, tiene sus miras en otras cuestiones relacionadas con Zaragoza Alta Velocidad a las que da una prioridad absoluta. La más acuciante es la culminación de las obras de reurbanización del triángulo del Portillo, que además de transformarse en un parque y cerrar una cicatriz urbana histórica entre Delicias y el centro supondrá una revolución para la movilidad de Zaragoza por las nuevas avenidas, Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé, que resultarán tras los trabajos, que en estos momentos están en desarrollo y cuyo fin está programado para 2027.

Estado de las obras de reurbanización del Portillo, en Zaragoza, hace unas semanas. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, hay otras actividades que están por delante en la lista de deseos del consistorio para con ZAV. Por ejemplo, el parque equipado de La Almozara, ahora en proceso de electrificación y que es la siguiente infraestructura que la sociedad pública deberá compensar a Zaragoza, cumpliendo con los compromisos fundacionales que adquirió en el año 2002. E incluso, por delante de la pastilla del rascacielos, está todavía el solar residencial del Portillo, que también admite 220 viviendas y por el que se esperan ingresar en torno a 30 millones de euros. En este caso, su subasta no se hará, con toda probabilidad, hasta que el parque del Portillo no esté acabado.

El futuro de ZAV

Con todo, el hecho de que ZAV ya esté tanteando el mercado de cara a la manzana de oro del Barrio del AVE es un ya significativo, porque es un paso que no se había dado hasta ahora. Tanto es así que en el último informe de gestión, del pasado 2025, este suelo no aparecía reflejado entre las prioridades. Cabe recordar que esta manzana M7 es la última urbanizada que tiene la sociedad a la venta, una vez consiga enajenar a su vecina de la plaza sur de la estación.

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Después, deberá abordar la situación de la trasera de Augusta, en la parte oeste del barrio que se creó sobre los antiguos suelos ferroviarios de la capital aragonesa. Ahí hay contempladas cerca de 1.800 viviendas libres, aunque la intención de las administraciones, especialmente la del Gobierno de Aragón, es la de reordenar la zona para aumentar la edificabilidad y permitir la construcción de VPO.