Zaragoza y la ciudad de Lishui unen fuerzas con el objetivo de atraer talento y estudiantes desde China hasta Aragón

Después de formalizarse en 2024 la primera conexión entre Zaragoza y la ciudad china de Lishui a través de un memorando de entendimiento, ahora esta relación avanza y se refuerza con la firma hoy entre la alcaldesa, Natalia Chueca, y su homólogo Zhu Linsen, de un Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Comercial entre ambas ciudades que va a profundizar en las relaciones amistosas y la cooperación práctica en ámbitos estratégicos.

El documento establece la creación de un mecanismo permanente de cooperación económica y comercial basado en los principios de igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común, impulsando especialmente el intercambio empresarial, la colaboración tecnológica y la cooperación en inversiones vinculadas a sectores como la tecnología verde, la fabricación inteligente, los productos agrícolas ecológicos y el turismo cultural. El objetivo, ha destacado la alcaldesa, es conseguir atraer estudiantes chinos que finalicen su formación en Zaragoza para que se queden a trabajar aquí de cara a completar la cartera de perfiles que se van a necesitar con las inversiones que está atrayendo la comunidad. Asimismo, otro motivo es tratar de que las touroperadoras chinas incluyan a la capital aragonesa en los paquetes de viajes que ofrecen a los ciudadanos chinos.

Este nuevo paso institucional permite a Zaragoza reforzar su estrategia de alianzas internacionales con China mediante una rúbrica que que potencia el primer documento formal suscrito en octubre de 2024 entre Natalia Chueca y el entonces alcalde de Lishui, Wu Shunze. Aquel acuerdo ya sentó las bases para fomentar intercambios y cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la cultura, la educación, el turismo, la ciencia y tecnología, el deporte, la salud y las industrias culturales.

Acuerdo Marco

Entonces, la alcaldesa ya destacó el interés estratégico de Lishui por tratarse de una ciudad con un modelo de consolidación poblacional especialmente atractivo y con importantes políticas medioambientales y de desarrollo sostenible que conectan con proyectos impulsados actualmente en Zaragoza, como la transformación de corredores verdes urbanos o el desarrollo de comunidades energéticas y producción fotovoltaica municipal.

Según Natalia Chueca, "este nuevo Acuerdo Marco con la ciudad de Lishui supone un paso más en una estrategia internacional que buscamos en el ayuntamiento de generar resultados reales para nuestra ciudad: inversión, empleo, innovación y nuevas alianzas empresariales. Queremos seguir fortaleciendo esos vínculos desde una visión moderna de la cooperación internacional, centrada en sectores como la tecnología verde, la fabricación inteligente, la logística, la innovación y la cultura. Zaragoza ofrece estabilidad institucional, talento, capacidad logística y una clara apuesta por atraer inversión de calidad y construir alianzas duraderas".

La reunión que ambas partes han mantenido se enmarca en una visita institucional de cuatro días que propuso la alcaldesa a través de una invitación formal enviada el pasado mes de abril. La delegación china está encabezada por el alcalde Zhu Linsen y cuenta también con la presencia de She Xiaojun, alcalde del Condado de Qingtian, una subdivisión administrativa de Lishui; Wang Shiqiang, miembro de la Comisión Municipal de Desarrollo y Reforma de Lishui; Chen Maorong, director de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores; Ji Gaofeng, director del Centro de Desarrollo Deportivo de Lishui; y Lan Xuejun, subdirector de la Oficina de Economía y Tecnología de la Información.

Una población creciente

La relación entre Zaragoza y Lishui cuenta con una importante base social y humana. Más de 6.100 ciudadanos chinos residen actualmente en Zaragoza, dentro de una comunidad que supera las 160.000 personas a nivel nacional. Una parte muy significativa de esta población procede precisamente de la provincia china de Zhejiang y, especialmente, de áreas vinculadas a Qingtian y Lishui.

En los últimos años, Zaragoza ha mostrado un destacado proceso de integración de población china, caracterizado por la consolidación empresarial, la aparición de profesionales cualificados, el incremento de la presencia universitaria, la participación institucional y la incorporación a muchos niveles de una segunda generación plenamente integrada.

Un socio de gran potencial

Situada al suroeste de la provincia de Zhejiang, Lishui cuenta con una población aproximada de 2,5 millones de habitantes en su núcleo administrativo y supera los 9 millones de habitantes en el conjunto de su área prefectural. La ciudad presenta un elevado potencial estratégico para Zaragoza por la presencia de población originaria de Lishui y Qingtian en Aragón, la existencia de redes empresariales y familiares ya consolidadas, y la capacidad que tiene Lishui para actuar como puente económico hacia mercados internacionales vinculados al comercio exterior y la diáspora europea. Además, Lishui comparte con Zaragoza intereses comunes en sostenibilidad, logística, agroalimentación, turismo cultural y cooperación educativa.

Lishui se ha convertido además en uno de los ejemplos del nuevo modelo de cooperación internacional impulsado por Zaragoza con ciudades chinas. Superando los antiguos hermanamientos, más simbólicos, Natalia Chueca está apostando por relaciones enfocadas a resultados económicos, empresariales y estratégicos bilaterales. La ciudad china ha construido buena parte de su identidad internacional alrededor de la sostenibilidad y la denominada economía verde, siendo conocida como la "Green Valley of Zhejiang".

Desde 2023, siguiendo la estrategia marcada por la alcaldesa de Zaragoza, la ciudad ha intensificado su presencia institucional y económica en el país asiático mediante acuerdos concretos con ciudades y regiones estratégicas. Uno de los ejemplos más destacados ha sido Jiaxing, ciudad con la que Zaragoza firmó un acuerdo de cooperación en junio de 2023 y que ya ha comenzado a generar resultados tangibles mediante encuentros empresariales, contactos comerciales e implantaciones industriales vinculadas a sectores como la fabricación inteligente, la energía solar o la logística internacional.

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Existen también otros ejemplos, como los acuerdos con ciudades como Nanjing o Weihai, que han permitido abrir nuevas vías de colaboración relacionadas con la inversión, la innovación, el turismo, la educación y las relaciones empresariales, reforzando el posicionamiento internacional de Zaragoza como plataforma logística, tecnológica y económica del sur de Europa conectada con Asia.