Se aproxima una masa de aire polar: vuelve el cierzo a Zaragoza acompañado de un desplome de las temperaturas

Nueva semana con un tiempo primaveral y, por ende, inestable por naturaleza. La borrasca que se ha instalado en la península durante varios días comenzará a disiparse a lo largo de la semana aunque por el camino continuará dejando tormentas y aguaceros en varias zonas de Aragón e incluso nieve en el Pirineo. Todo apunta que Zaragoza capital esquivará en gran medida las lluvias, pero no evitará que hay un día pasado por agua. El gran protagonista de la semana, sin duda, la vuelta del cierzo, que llegará de la mano de una nueva entrada de aire frío procedente del norte de Europa que precipitará una considerable caída de las temperaturas.

Las previsiones adelantan que será un lunes apacible en Zaragoza, con temperaturas cómodas que llegarán hasta los 23 grados y cielos parcialmente despejados. El pronóstico es similar en el resto de Aragón, donde no se esperan lluvias más que de manera puntual y aislada en el extremo noroccidental.

El primer giro del tiempo esta semana llegará el martes. Varias tormentas marcarán la última mitad del día en la comunidad dejando precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en varios puntos de Zaragoza y Teruel. Las localidades que podrían recibir las peores sacudidas del temporal son La Almunia, Cariñena, Daroca, el entorno de Calatayud, Utrillas, la zona del Maestrazgo, los situados al sur de la capital aragonesa, Jaca, Cinco Villas, Huesca capital y Monegros.

Tampoco escapará de las precipitaciones Zaragoza capital, aunque no se prevén acumulados significativos durante las horas de mayor amenaza de lluvia, y despertará el cierzo, que registará rachas moderadas de hasta 50 kilómetros por hora.

Cierzo y bajada de temperaturas

A partir del miércoles comenzará a notarse la entrada de una masa de aire procedente del norte de Europa que dejará un ambiente más frío en toda la comunidad. Caerán de manera significativamente las temperaturas, con máximas previstas de 20 grados en Zaragoza, 4 grados menos que 24 horas antes, y de nuevo con el cierzo soplando con rachas fuertes durante todo el día.

En el resto de Aragón, volverán las lluvias, que podrían ser intensas por momentos, a la Ibérica Zaragozana, norte, centro y sur de Teruel y el Pirineo.

Previsiones meteorológicas para Zaragoza esta semana / Aemet

Para el jueves, los meteorólogos adelantan que no mantendrá la misma dinámica, soplando el viento con intensidad por momentos en la capital aragonesa y con temperaturas templadas (entre 10 y 20 grados), que serán sensiblemente más frescas a primeras horas de la mañana durante el fin de semana, cuando se espera que las mínimas se muevan en torno a 8 y 9 grados. El sábado será el día, después de una jornada de tregua, en el que el cierzo soplará con mayor fuerza, con rachas de hasta 65 km/h según las previsiones.

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En el conjunto de Aragón, lo más significativo serán las lluvias en el Pirineo y municipio del prepirineo durante todo el viernes, que podrían ser incluso fuertes por momentos e incluso en forma de tormentas en el último tercio del día. Esas precipitaciones en cotas altas podrían ser en forma de nieve, especialmente durante la madrugada del sábado. Durante el resto del fin de semana, predominará el sol y los cielos parcialmente despejados, con temperaturas cómodas, en torno a los 20 grados en gran parte de Aragón, aunque continuarán siendo más frías de lo habitual en esta época del año.