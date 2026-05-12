Abre en Zaragoza un nueva cafetería que quiere convertirse en un 'templo' de la comida saludable con la fruta de moda
El próximo viernes 15 de mayo se celebra la apertura de un nuevo establecimiento de açaí en la plaza San Francisco
El açaí se ha consolidado como uno de los productos más demandados por los amantes de la cocina saludable. Esta fruta amazónica se ha convertido en un reclamo habitual entre quienes buscan opciones frescas y nutritivas que gana cada vez más adeptos gracias a su textura cremosa y versatilidad para formar integrar bowls y smoothies. El éxito que va cosechando en el panorama gastronómico de las grandes ciudades le precede en Zaragoza, donde apenas hay un puñado de locales especializados en este producto.
El último en sumarse a esta moda ha sido la flamante cafetería Kaia Açaí House, que abrirá sus puertas este viernes 15 de mayo a las 17:00. Ubicado en la plaza San Francisco, 18, su apertura ha generado gran interés y expectación durante la semana en Distrito Universidad. Tanto es así, que ya cuentan con una gran legión de seguidores en su perfil de Instagram.
El horario del establecimiento anunciado por las redes sociales de su Instagram, será desde las 10:30 hasta las 22.30 de la noche. Este proyecto pretende convertirse en un punto de encuentro para amantes del açaí y té matcha. Kaia Açaí House llega con la intención de proporcionar calidad y variedad en sus productos.
El novedoso local presenta una carta fresca y saludable centrada en bowls personalizables, smoothies y cafés especiales. Su propuesta combina ingredientes naturales como frutas, proteínas, granola y cremas especiales con opciones sin gluten y bebidas vegetales.
Durante todo el fin de semana se proporcionará un 2x1 en bowls de açaí a todo aquel que acuda al establecimiento. El requisito para disfrutar esta oferta es registrarse en la página web y conseguir el pase. Con un estilo moderno y unos precios accesibles , se posiciona como un espacio ideal para quienes buscan bienestar y sabor en cada comida.
Este nuevo comercio se suma a los más de seis especializados en açaí que se encuentran en Zaragoza, consolidando la expansión de este producto saludable en la capital aragonesa.
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