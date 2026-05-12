El barrio donde se ha disparado la construcción de vivienda en Zaragoza: "Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio"

El barrio de Miralbueno de Zaragoza es uno de los distritos de la ciudad que más se ha transformado en las últimas décadas. Ha pasado de tener un núcleo rural cohesionado como un pueblo a albergar numerosas promociones inmobiliarias que han cambiado las relaciones sociales. Un crecimiento que irá a más en los próximos meses y que este lunes se ha confirmado con el inicio de la construcción de 640 nuevas viviendas de alquiler asequible. "Nos hemos convertido en una ciudad dormitorio", reconocen desde la asociación de vecinos.

El cambio se vive con naturalidad, algo de sorpresa y con la tensión de tener que adaptar el distrito a los nuevos residentes con la entrega de las construcciones que se iniciaron hace un lustro. "La nueva promoción responde al gran problema de Miralbueno y de toda España, por eso esperamos que tenga un impacto positivo y que permita que los jóvenes del barrio sigan viviendo en el distrito", explica el presidente de la agrupación vecinal, Luis Gargallo.

Miralbueno es uno de los sectores con más tirón de Zaragoza, en constante crecimiento y con una configuración que lo hace atractivo para residentes de alto poder adquisitivo, en áreas cercanas a la ronda Ibón de Plan. Una realidad que está detrás de las llamadas "dos almas" del distrito. Por un lado, sobrevive la parte vieja, el viejo barrio rural, una zona de origen agrícola y tradicional que todavía lidia con un urbanismo poco planificado y calles estrechas. Por otro, las grandes calles con amplias zonas verdes en las que se ha concentrado la construcción de gran cantidad de vivienda nueva (y la que queda por llegar) que ha transformado el paisaje con edificios modernos de alta gama dotados de zonas comunes y piscinas.

Los datos demográficos dibujan un perfil sociológico muy específico para sus vecinos. Son el segundo distrito con la renta más alta de Zaragoza y el segundo más joven de la ciudad, solo por detrás de Arcosur. Según el último censo tiene una población de 14.402 habitantes con un 6% de habitantes de origen extranjero. También acumulan algunas de las viviendas a la venta más caras de la ciudad. Sin embargo, esta pujanza económica contrasta con una realidad social a la que le cuesta recuperar su tejido vecinal de toda la vida.

"Al convertirnos en un barrio dormitorio en el que los precios se disparan se están perdiendo las relaciones sociales con las que hemos crecido toda la vida", afirma Gargallo. Están viendo como las nuevas promociones se configuran como urbanizaciones cerradas que desarrollan la vida de puertas para adentro y que solo necesitan tener un supermercado próximo, impidiendo la confraternización. "Entran por la rampa al garaje y solo salen para hacer compras", lamentan.

Una transformación "bestial" para un distrito que todavía requiere atenciones básicas, pues sus residentes "de toda la vida" se ven afectados por los problemas que tienen los barrios tradicionales. Ahí hablan de ese corazón de viviendas envejecidas con mala accesibilidad, de aceras estrechas y de postes de la luz que todavía impiden el paso. Además, según han denunciado colectivos sociales como Tu Miralbueno, los espacios de convivencia como la plaza de las Peñetas se han visto degradados y olvidados. Además, reclaman que servicios como el centro de salud, el centro cívico o los colegios se adapten a la previsión de crecimiento vecinal para evitar problemas de saturación en el futuro. Las previsiones son que en poco más de cinco años el número de residentes se duplique sin que se esté dando respuesta a esta realidad.

Alta calidad de vida

"Cuidando un poco del centro el barrio se mantendrá como una zona con alta calidad de vida", señalan desde el movimiento vecinal. Pero en todo caso piden que no se olviden las promociones de protección oficial o los alquileres asequibles para garantizar la integración de perfiles diversos. "Hacen falta pisos con alquileres moderados en los que puedan seguir viviendo los chavales del barrio al mismo tiempo que se crece con la gente que llega de fuera, no podemos depender únicamente del alto standing", manifiesta Gargallo.

En lo concreto, lamentan que la movilización que se inició en el distrito para lograr la ampliación de la línea de autobuses 21 no terminará con esos necesarios metros de más que hubieran mejorado la circulación interna en la parte vieja. Además, creen necesario poner en marcha un trayecto circular que de servicio a barrios periféricos como el propio Miralbueno, Oliver y Valdefierro atendiendo al crecimiento que están experimentando. "Somos uno de los distritos más jóvenes y con alta calidad de vida, nos tenemos que quedar con eso", destacan.