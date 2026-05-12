Crecen las quejas por las bicis abandonadas en las Delicias: "No hay sitio ni para otras bicicletas ni para los coches"

Se eternizan sin que nadie tome medidas. Cuadros de bicicletas amarrados a los arcos de aparcamientos que hace meses que acumulan óxido. Ruedas torcidas, sillines robados. Amasijos de hierro que no sirven para transportar a nadie, pero que permanecen sujetos a una cadena a pesar de que ya no tengan ningún valor. Los vecinos de la plaza Roma, en Zaragoza, han denunciado esta semana que su presencia impide que los usuarios reales de patinetes y bicis puedan usar los espacios reservados para las mismas. Y además alertan de que esos huecos sin uso contribuyen todavía más a complicar el problema del aparcamiento de coches. "No hay sitio ni para unos ni para otros", lamentan.

La situación, que es habitual en todas las calles de Zaragoza, se ha vuelto más visible en el barrio de las Delicias, en calles como Escoriaza y Fabro y el entorno del hotel Orus. Desde la asociación vecinal también citan las cercanías de la avenida de Santander, aunque reconocen que no es algo "generalizado". Con todo, recuerdan que hace unos años realizaron una petición al propio consistorio para que iniciara una campaña de retirada de esqueletos de bicis con el objetivo de limpiar la ciudad.

La Policía Local de Zaragoza explica que existen protocolos de retirada, aunque no están tan definidos como con los coches abandonados. Así, aseguran que cuando se detecta una bicicleta sin uso durante muchos meses se realiza "un parte de deficiencias", especialmente cuando ya son "hierros abandonados". Cada cierto tiempo se liberan las piezas con una cizalla y se llevan al depósito municipal. El problema son las bicicletas que parecen sin dueños, pero que se encuentran en un estado relativamente bueno. Esto hace que no puedan ser retiradas, puesto que no incurren en ningún delito y normalmente no se puede identificar a los propietarios.

Bicicletas vandalizadas en la calle Pablo Sarasate. / Javier Río

De forma paralela, la mala utilización de las zonas para aparcar bicicletas molesta a los conductores que en barrios "tensionados" como Delicias, según el presidente de la asociación. José Luis Zúñiga, tienen problemas con el estacionamiento. "Es un mal muy generalizado", señalan. Por ese motivo esperan con impaciencia que se ponga en marcha la nueva contrata del aparcamiento regulado de forma que los residentes puedan disponer de zonas naranjas para aliviar la falta de garajes.

En la zona de las calles Inglaterra, Italia o Unceta los vecinos suman a la suciedad de las bicis vandalizadas el hecho de que se usen esas calle sin estacionamientos de pago como "aparcamientos disuasorios" para las personas que llegan desde fuera de la ciudad. "Vemos coches aparcados desde las ocho hasta que se acaba el día", afirma Zúñiga.