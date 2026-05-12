El economista Gonzalo Bernardos, sobre Arcosur: "Cuando compré dos pisos, fue como fichar a Messi y Cristiano con 14 años"

Hace ya varios años que el economista catalán Gonzalo Bernardos dio a conocer una de sus últimas inversiones, la compra de dos viviendas en el emergente barrio zaragozano de Arcosur. Un enclave que el profesor de la Universidad de Barcelona siempre ha defendido como una de las mejores oportunidades de mercado, una idea en la que ha insistido este martes, precisamente, desde Zaragoza, en un acto organizado por Caja Rural de Aragón. "Cuando compré los dos pisos, en verano de 2024, me costaron poco más de 200.000 euros. Fue como fichar a Messi y a Cristiano con 14 años", ha resumido.

Este símil futbolistico ha llegado poco después de que Bernardos definiese la capital aragonesa como un "paraíso inmobiliario", en contraposición al "salvaje oeste" que, a su juicio, representa su Cataluña natal. En ese sentido, el economista ha recordado como, cuando compartió esa inversión en sus redes sociales, los zaragozanos se le echaron encima y le replicaron que comprar en Arcosur no era buena idea.

"En este país, todo el mundo sabe de vivienda y de fútbol", ha comenzado exponiendo el profesor, que ha proseguido: "Esa gente que me respondió es la que compraría a Messi y a Cristiano con 28 años, en su mejor momento y pagando una barbaridad. En 2024, Arcosur era como tenerlos con 14 años, y ahora ha evolucionado y ya es como si tuvieran 18 o 19, todavía sin llegar a la flor de la vida".

El economista Gonzalo Bernardos, junto a Sergio Ibarzo (Caja Rural de Aragón), este martes en Zaragoza. / Caja Rural de Aragón

El mediático profesor de Economía ha llevado el mismo ejemplo a Madrid, comparando lo que ha sucedido desde los 90 en Alcorcón y el barrio Salamanca. "Alcorcón era una ciudad sin apenas servicios, absolutamente obrera, que ha mejorado muchísimo. El distrito de Salamanca ha mejorado, pero mucho menos, por lo que los precios de la vivienda se han disparado en Alcorcón", ha expuesto.

Las fortalezas de Zaragoza y Aragón

De vuelta a Aragón, Bernardos ha reseñado el hecho diferencial que tiene Zaragoza, "una ciudad de más de 700.000 habitantes donde puedes comprar un piso de tres habitaciones y dos baños por algo más de 250.000 euros". "Cuando compré en Arcosur, me pareció increíble ver cómo en Huesca, con 12 veces menos de población, casi todas las viviendas estaban por encima de los 300.000. Y en Valencia, de los 350.000", ha subrayado.

De hecho, el economista no se ha detenido únicamente en Zaragoza, sino que ha defendido el modelo de Aragón, señalando como principales puntos a favor la existencia de Plaza, el impulso a la industria del automóvil, su capacidad de generación energética y su enorme bolsa de suelos para "atraer multinacionales". "Hay inversores de Lleida revitalizando el sector agrario en Fraga, Binéfar o Monzón, porque aquí hay muchas más facilidades", ha resumido.

Desarrollos urbanísticos y residenciales en Arcosur, en una imagen reciente. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En esa línea, Bernardos ha anticipado que la comunidad, "pese a su poco turismo, a excepción del de montaña", va a ser en los próximos cinco años "una de las autonomías que más crece". Lo que, en su opinión, repercutirá en la vivienda. "Se venderá más y a mayor precio", ha pronosticado, recordando que en Valencia los precios residenciales de pisos de obra nueva están un 40% o un 50% por encima de los de Zaragoza, y entre un 25% y un 25% en el caso de los usados.

Noticias relacionadas

Es por todo ello que Bernardos ha pedido a las promotoras una "estrategia a medio plazo", para después cargar contra las políticas del Gobierno de España, en especial a los topes al mercado del alquiler y en materia fiscal. "Aragón es la tierra prometida para el mercado inmobiliario. Y este boom no va a acabar ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Disfrútenlo", ha concluido el economista, que ha sido el protagonista absoluto de la primera edición de las jornadas Inmoconnect.