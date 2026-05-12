La emotiva despedida de una persona sin hogar en Zaragoza: “Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”

“Gracias por ayudarme; estoy en el cielo”. Con esta emotiva frase se ha despedido de “su gente” Alberto, una persona sin hogar que durante años ha saludado a vecinos, trabajadores y turistas que pasaban por el paseo de la Independencia, justo antes de entrar en la plaza de España. Ahí se sentaba esta persona, muy querida por todo aquel que le conocía, que falleció hace unos días. Ahora, en su memoria, un altar improvisado, con su foto, este mensaje cartel y unas flores frescas le recuerdan. Un vecino misterioso ha sido el encargado de improvisar este sencillo homenaje.

Su fallecimiento, por problemas de salud, ha dejado una profunda tristeza entre quienes coincidían con él cada día. Aquellos que lo conocían le recuerdan como una persona educada, tranquila y muy querida. Luis, barrendero de la zona, asegura que hablaba con él prácticamente a diario. “Era una bellísima persona. Nunca iba borracho ni daba problemas. Siempre estaba bien y hablaba con todo el mundo”, recuerda.

Alberto pasaba muchas horas en la calle pidiendo ayuda para poder comer y sobrevivir. “No tenía familia ni recursos. Lo único que tenía era la necesidad de pedir”, lamenta.

Según explican quienes lo conocían, Alberto tenía 54 años y desde hacía un tiempo vivía en una nave junto a varias personas que le habían acogido. “Lo quieren enterrar dignamente”, comenta Luis, quien asegura que la noticia de su muerte corrió rápidamente entre el vecindario.

Las anécdotas con Alberto como protagonista darían para escribir un libro: “Si te encuentras 50 euros, acuérdate de que son míos”, rememora Luis visiblemente emocionado. “Creo que escribir su historia en el periódico es un bonito homenaje”, añade.

Veía cerca el final

Aunque no se conocen oficialmente las causas del fallecimiento, las personas cercanas apuntan a que podría haber sufrido un infarto. “Estaba muy obeso y bastante deteriorado físicamente”, explican. Algunos trabajadores de la zona afirman que en los últimos meses su salud había empeorado notablemente y que incluso había perdido las ganas de seguir adelante. “Últimamente, decía que ya no quería vivir”, relata uno de ellos.

Quienes trataban con Alberto destacan también las dificultades que atravesó durante años. En varias ocasiones intentaron ayudarle a rehacer documentación, acceder a recursos sociales o encontrar un alojamiento estable. “Le robaron todo una vez y hubo que volver a hacerle los papeles del DNI”, recuerda otro testimonio. “Se movió mucho para intentar ayudarle, pero al final nunca le dieron una solución real”.

Pese a su situación, Alberto había conseguido crear vínculos con muchas personas de la zona. Algunos le invitaban a café, otros le llevaban comida o simplemente se paraban unos minutos a hablar con él. “Era de esas personas que acabas queriendo sin darte cuenta. Todos los días estaba ahí y todos los días hablabas con él”, explican.

En el paseo de la Independencia lamentan el final de una historia que se torció hace demasiados años: “No lo ha pasado bien en esta vida. Me contó que se marchó de casa muy joven. Estuvo trabajando, pero luego lo perdió y una cosa llevó a la otra hasta acabar en la calle”.

Ahora, varias personas cercanas están tratando de organizar una despedida digna. Alberto permanece en el Instituto de Medicina Legal mientras se realizan los trámites necesarios para celebrar una misa y darle sepultura. “La gente de la zona le tenía mucho cariño”, resumen quienes convivieron con él durante años en las calles del centro de Zaragoza.