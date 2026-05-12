Una empresa toma ventaja para hacerse con el contrato para reformar los alrededores de la nueva Romareda

Una oferta de las cinco presentadas se sitúa ya con una ventaja clara sobre el resto para hacerse con el contrato de reforma del entorno del nuevo estadio de La Romareda, en Zaragoza. El proceso de licitación se inició el pasado mes de febrero y todavía está pendiente de adjudicar, si bien por las puntuaciones que han obtenido cada una de las empresas que han pujado ya es posible determinar qué compañía será la que se haga cargo de los trabajos a falta, como no, de que la mesa de que los técnicos ratifiquen que toda la documentación es correcta y eleven la propuesta al Gobierno de la ciudad.

Al proceso se había presentado, entre otras constructoras, la UTE conformada por OHLA y Altuna y Uria, la misma que se está haciendo cargo de levantar el nuevo estadio. Sin embargo, pese a sus conocimientos del entorno por los trabajos que ya están desarrollando, esta no ha sido la oferta mejor valorada por los técnicos. Así, la propuesta que tiene todas las papeletas para hacerse con el contrato es Obras Especiales, ya que ha sido la que ha conseguido una mejor puntuación (43,3 puntos sobre 45 en los criterios sujetos a juicio de valor evaluados por la mesa de contratación) y también la que más ha rebajado el precio base de la licitación.

Y es que la oferta de Obras Especiales ha valorado su oferta en 3.942.146,51 euros, casi 400.000 euros por debajo del precio base estipulado por el consistorio (4.350.589 euros, IVA incluido). La propuesta se sitúa 70.000 euros por debajo de la segunda oferta más ventajosa para el ayuntamiento, que es la de Avintia Proyectos y Construcciones, si bien la puntuación que ha conseguido esta compañía en el apartado sujeto a la valoración de los técnicos ha sido muy inferior a la de Obras Especiales: 17,10 puntos sobre 45.

Mapa de la reurbanización del entorno de La Romareda. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Y es que la propuesta que parece que se hará con el contrato ha resultado superior a todas en todos los apartados, incluido uno que puntuaba la coordinación con las obras del estadio, un asunto en el que OHLA y Altuna y Uria parece que podrían partir con ventaja al conocer de primera mano los trabajos para levantar el campo de fútbol. Sin embargo, en ese aspecto la UTE solo consigue 5,8 puntos sobre 10, mientras que Obras Especiales obtiene un 10 sobre 10.

La propuesta de Obras Especiales divide las zonas de trabajo en cuatro, coincidentes con las zonas que quedan en el exterior de cada uno de los graderíos. La reforma del entorno del estadio la realizarán en seis fases y proponen, además, utilizar la parcela del antiguo convento de Jerusalén como zona de acopios de material. Según marcaban los pliegos, el plazo máximo de ejecución es de diez meses, por lo que según el calendario actual, la reforma de estas calles se acabaría justo más o menos a la vez que el campo de fútbol.

Las pegas de la Cámara de Cuentas

El contrato incluye la reforma de los alrededores del estadio y lo paga el ayuntamiento, un aspecto que ha cuestionado la Cámara de Cuentas en un informe reciente en el que considera que el coste de estas obras, en contra del criterio del propio consistorio, que ese gasto debería computar dentro de la operación Romareda y las cuentas de la sociedad Nueva Romareda, participada por el ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el club, si bien la participación del equipo dista mucho todavía de acercarse al esfuerzo económico realizado por la Administración pública.

El proyecto contempla las obras del exterior, así como el recambio de todos los servicios afectados como es la red de abastecimiento de agua, el saneamiento y el alumbrado público. El objetivo es no solo adecuar el entorno al aspecto del nuevo estadio, sino también al de los alrededores. De ahí que el pavimento escogido sea el mismo que el que cubre todo el paseo de Isabel la Católica. La idea es prolongar la estética del eje de Gran Vía y Fernando el Católico para crear una gran plaza en torno al campo de fútbol.

Estado de las obras de La Romareda en marzo. / Pablo Ibáñez

Con respecto a la integración del espacio con la plaza Eduardo Ibarra, el proyecto de la obra busca mejorar toda la accesibilidad del entorno y potenciar las zonas de encuentro social, que serán muy útiles, por ejemplo, en caso de celebraciones de partidos de fútbol internacionales (Zaragoza será sede del Mundial 2030) y conciertos multitudinarios. Todas las calles que rodean el estadio se pacificarán, ampliando la aceras. Asimismo, en el lateral que da al Auditorio, se creará una escalinata que, en la esquina con el paseo Isabel la Católica, se transformará en una rampa que funcionará como acceso principal al recinto.

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La renovación va a afectar a una superficie de 18.637,51 metros cuadrados entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén.