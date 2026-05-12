Más de 24 horas sin agua en Casetas, Garrapinillos y Utebo por conexión de nueva red

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a diseñar el operativo especial ante la interrupción programada del suministro de agua de boca que afectará a los barrios rurales de Casetas y Garrapinillos, así como al municipio de Utebo, el próximo martes 12 de mayo. Este corte es necesario para proceder a la conexión de la nueva red de abastecimiento, una mejora estructural de gran envergadura que ejecuta el Consistorio zaragozano de forma paralela a las obras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está haciendo en la carretera N-232 a la altura de Utebo.

El corte de suministro se iniciará a las 00:00 horas del martes 12 de mayo y se prolongará, en principio, las 24 horas de esa jornada. Debido a la elevada complejidad técnica de los trabajos, que implican soldaduras sobre chapa de precisión y el montaje de piezas especiales de gran calibre (600 mm), no se descarta que las labores puedan extenderse durante la mañana del miércoles 13 de mayo si surgieran imprevistos técnicos.

El origen de la actuación se encuentra en las obras de integración urbana de la N-232 a su paso por Utebo, ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Aprovechando esta intervención, el Ayuntamiento ha instalado una nueva tubería de fundición dúctil de aproximadamente un kilómetro de longitud que sustituye a la anterior. Durante la jornada del martes, los operarios procederán al vaciado de la red, la excavación, el corte de la antigua infraestructura y el entronque con la nueva tubería de hormigón armado en ambos extremos del tramo.

El punto de corte se sitúa en el cruce de la N-232 con el camino del cementerio de Monzalbarba (P.K. 248+720). Como consecuencia, quedará sin suministro toda la red de abastecimiento situada al oeste de dicho punto. Además de los núcleos urbanos mencionados de Garrapinillos, Casetas y Utebo, la afección se extiende a las fincas situadas en el entorno de la carretera, incluyendo la Urbanización Torreblanca. Cabe destacar que los núcleos de Monzalbarba y Alfocea mantendrán el servicio con total normalidad.

Plan especial de servicio

Con el objetivo de reducir al máximo las molestias, el Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan especial a para garantizar el acceso al agua para usos básicos. Se ubicarán depósitos temporales en puntos estratégicos de Casetas y Garrapinillos. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que el agua de estos depósitos no es apta para el consumo humano, pero es perfectamente válida para el resto de usos domésticos e higiene. Operarios municipales se encargarán de rellenar estos depósitos de 1.000 m³ cada uno mediante camiones cisterna de forma continua según se agoten las reservas.

Con todo ello, se aconseja a los vecinos de los núcleos afectados que hagan pequeños acopios de agua potable para consumo a lo largo de la jornada del lunes 11 de mayo.

Por un lado, en el caso de Casetas, se reforzará el servicio habitual gracias a la aportación de 4 depósitos adicionales de la Junta Vecinal, por lo que habrá en total 8 tanques repartidos por el término:

• Plaza España.

• Plaza José Lasheras.

• Calle Cervantes.

• Urbanización Alameda (junto al buzón de Correos).

• Colegio Antonio Martínez Garay (calle Cádiz).

• Colegio Ricardo Mur (calle Baleares).

• Colegio San Miguel (calle Vizcaya, frente al Cuartel de la Guardia Civil).

• Instituto Ángel Sanz Briz (Av. Constitución).

Por otro lado, en Garrapinillos, cabe recordar que se cuenta con un depósito de almacenamiento y bombeo de agua potable que seguirá disponible hasta agotar su reserva las primeras horas. Aquí habrá otros 4 tanques de suministro durante todo el tiempo del operativo y que han sido distribuidos según ha solicitado la Alcaldía del barrio rural:

• Barriada de Torre Medina.

• Barriada de Cantarranas.

• Plaza de San Lorenzo.

• Calle Galán Bergua, intersección con calle Joaquín Blasco Gay.

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El Ayuntamiento de Zaragoza lamenta las molestias que estos trabajos puedan causar a los vecinos, si bien son necesarios para la mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua. Asimismo, se agradece de antemano la comprensión ante una renovación que redundará en una red de agua más moderna y eficiente para la zona oeste de la ciudad.