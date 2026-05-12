El precio de la vivienda se dispara en Miralbueno a los 2.376 €/m² y supera su máximo histórico

El sector inmobiliario en el área de Miralbueno atraviesa actualmente "un periodo de notable dinamismo y revalorización, consolidándose como una de las zonas residenciales más pujantes de Zaragoza". Según los datos que proporciona el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de la vivienda en venta en el distrito se sitúa en los 2.376 euros el metro cuadrado, lo que representa no solo una cifra significativa para el barrio, sino también el máximo histórico registrado en la serie estadística de la zona.

Al observar el comportamiento del mercado a corto y medio plazo, desde Idealista destacan "una tendencia alcista sostenida". En el último mes (comparativa de abril frente a marzo de 2026), los precios han experimentado un incremento del 1,7%, pero si se amplía el foco a las ofertas publicadas durante el último trimestre en el portal, la subida acumulada es del 3,5% lo que demuestra que el encarecimiento no es un fenómeno puntual, sino una inercia consolidada en la primera mitad del año.

Sin embargo, el dato más revelador es la variación interanual. En comparación con abril de 2025, el precio de la vivienda en el entorno de Miralbueno ha crecido un 10%. Un aumento del precio de la vivienda que está muy por encima de la media de crecimiento de muchas otras zonas de la capital aragonesa. La misma tendencia se detecta al analizar las ofertas de alquiler, que está en los 10,4 euros el metro cuadrado, el más alto de la serie histórica registrada por el portal inmobiliario de referencia.

Esta evolución en los precios va pareja al crecimiento en el interés del distrito por parte de las promotoras. El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2025 un total de 115 licencias para la construcción de 2.670 nuevas viviendas en la ciudad, de las que 994 (un 37%) son viviendas de protección o públicas. De estas, 221 son para Miralbueno que se convierte en el tercer distrito de la ciudad en el que más se está construyendo, justo por detrás de los barrios en expansión de Valdespartera y Arcosur.

El hecho de que el precio actual coincida exactamente con el máximo histórico de la zona y con el pico de la oferta indica que el mercado aún no ha tocado techo. Tras algunos meses de ligeras fluctuaciones a finales de 2025, el inicio del año ha marcado una aceleración constante con la comercialización de promociones que se iniciaron hace cinco años.

En términos comparativos, Miralbueno se mantiene en un rango de precios superior a barrios vecinos como Valdefierro (donde la media ronda los 2.145 euros el metro cuadrado), aunque todavía ligeramente por debajo de áreas más consolidadas o céntricas como La Almozara (2.430 €/m²). Esta posición intermedia, sumada a su configuración urbanística con amplias avenidas en los nuevos desarrollos, lo convierte en un punto estratégico para compradores que buscan un equilibrio "entre calidad constructiva y precio".

Como destacan desde la asociación vecinal, el atractivo de Miralbueno no reside únicamente en las cifras, sino en su morfología urbana. Es una zona predominantemente joven y familiar, donde gran parte del parque de viviendas fue construido entre los años 2000 y 2010, ofreciendo tipologías de pisos con zonas comunes, garajes y trasteros que son muy demandados en la actualidad.

Además, el barrio destaca por su alta calidad de vida, con un 27% de espacio público destinado a zonas verdes, una baja densidad poblacional en comparación con el centro histórico y por ahora una dotación de servicios y centros educativos que han dado respuestas al crecimiento sostenido, aunque algunas voces adviertan de que podría cambiar en pocos años si no se toman medidas. Estas características explican por qué, a pesar de la subida de precios, el interés de los compradores se mantiene firme, empujando los valores a niveles nunca antes vistos en la zona.