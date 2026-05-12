¿Un rascacielos de 150 metros en Zaragoza?: las viviendas que situarían a la capital aragonesa en el 'top 3' nacional

La posibilidad de edificar un rascacielos de 150 metros en Zaragoza está sobre la mesa. En realidad, lo está desde principios de siglo, cuando se reordenaron los antiguos suelos ferroviarios para integrarlos en la escena urbana de la capital aragonesa, dando paso a un Barrio del AVE que la crisis inmobiliaria dejó estancado y que, de un tiempo a esta parte, se ha reactivado. De hecho, en la parte este (la urbanizada, en el entorno de la estación Delicias) todas las parcelas están vendidas a excepción de dos: una se subasta este mes, por 22 millones, y queda otro solar en el que está permitida la construcción de un gran edificio residencial de 440 viviendas libres sin límite de altura, aunque los dosieres de Zaragoza Alta Velocidad, propietaria de los suelos, hablan de estimaciones que rondan los 150 metros.

De hecho, tal y como ha adelantado este diario, la sociedad pública (de la que forman parte Adif, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza) ya ha hecho los primeros tanteos en el sector para conocer su predisposición ante una posible puja que, eso sí, no se celebrará en el corto plazo. En cualquier caso, sería la nueva propietaria de los suelos la que debería definir el diseño final del edificio, que tiene como hándicap la enorme superficie comercial que lo acompaña, casi 90.000 metros cuadrados que permiten oficinas, hoteles y comercios.

Sin embargo, si la promotora en cuestión optase por edificar un bloque residencial de 150 metros de altura, como así le permite de forma excepcional y única el planeamiento urbano de Zaragoza, el rascacielos del Barrio del AVE entraría en el top 3 nacional en lo que a inmuebles de gran envergadura, exclusivamente para viviendas, se refiere. En este momento, los diez primeros puestos los copan los grandes bloques de Benidorm. En primer lugar, también de toda Europa, está el Intempo (187 metros según algunas fuentes, 203 según otras), con medio centenar de plantas, seguido por Torre Lúgano, con 158 metros y 43 alturas.

Galindo / Gracia / ZAV

Ya en tercera posición aparece el Neguri Gane, que tiene entre 145 y 148 metros y unas 40 plantas, y sería ese hueco el que podría ocupar el rascacielos de Zaragoza. Las plantas de estas edificaciones megalómanas permiten también imaginarse cuántas cabrían en el Barrio del AVE si incluye una nueva torre de 150 metros, rondando las 40. Aunque, eso sí, conviene matizar que está previsto que en 2028 Benidorm estrene un nuevo rascacielos, el TM Tower, que batirá todos los récords con 230 metros y 64 plantas.

Ni que decir tiene que, en Zaragoza capital (y, por extensión, en todo Aragón), el rascacielos del Barrio del AVE lideraría todos los ránkings. A día de hoy, a nivel residencial lo hace Torre Zaragoza, a apenas unos metros del solar donde se ubicaría esta megatorre de viviendas, con 106 metros y 30 alturas. Si se tienen en cuenta todos los parámetros, no solo residenciales, el Pirulí es el que se erige sobre el horizonte de la ciudad con 117 metros.

En España y el mundo

En España, los edificios más altos, sin necesidad de que incluyan viviendas, son los que dibujan el skyline de Madrid: Torre de Cristal (249 metros), Torre Cepsa (248 metros) y Torre PwC (236 metros). También en la capital madrileña está el cuarto inmueble que supera los 200 metros, la Torre Emperador (224), aunque algunas fuentes incluyen también por encima de ese límite al Intempo de Benidorm. En esta cuenta, el rascacielos de Zaragoza no entraría entre los diez primeros, aunque se quedaría a solo 15 metros de los 165 que marca la Torre Iberdrola de Bilbao.

Los cuatro rascacielos que conforman el 'skyline' de Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

En el mundo, más de lo mismo. Muy lejos queda el Burj Khalifa, que además de viviendas incluye usos de todo tipo, con 828 metros y 163 plantas, en un top 3 que cierran el Merdeka 118 de Kuala Kumpur (679 metros, estrenado en 2024) y la Shanghái Tower, con 632 metros. Si solo se tienen en cuenta los bloques en los que predominan las viviendas, el listado lo encabezan tres torres de Nueva York: la de Central Park (472 metros y 98 alturas), la Steinway (435 y 84) y la 432 Park Avenue.

¿Un GranCasa junto a la estación?

Con todo, el principal hándicap que ven los inversores respecto a la parcela del Barrio del AVE no es la parte residencial, sino la terciaria que va asociada. El planeamiento urbano contempla que, además de los 47.680 metros cuadrados para viviendas que permite esta manzana, también se incluyen 89.500 metros cuadrados de usos terciarios (comercio, oficinas, hoteles...). Algo que el sector ve inasumible, lo que aboca a la parcela a una futura modificación del PGOU.

Imagen aérea del barrio del Actur, con Grancasa en el centro. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una posibilidad, contemplada en los diseños preliminares de ZAV, consistiría en hacer dos torres gemelas: una residencial y otra para otros usos. Y es que, por comparar las dimensiones, esta superficie terciaria superaría a la que tiene GranCasa en el Actur, que es de unos 80.000 metros cuadrados. Aunque su futuro, más que para un centro comercial, estaría ligado a un bloque donde primarían las oficinas, al estilo del World Trade Center de Zaragoza, en ese mismo barrio.

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En ese caso, el WTCZ consta de más de 30.000 metros cuadrados para oficinas, un nicho de mercado que sí que está teniendo mucha demanda en la capital aragonesa, pero además incluye 4.000 para congresos, 2.000 comerciales y para hotel y 450 plazas de aparcamiento. Sea como fuere, sus cifras también distan muchísimo de la capacidad que tendría el solar mixto del Barrio del AVE.