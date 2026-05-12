Un restaurante de Zaragoza consigue su primer 'triplete' en la competición de hamburguesas más famosa en España

La hamburguesa Pink Paradise del restaurante zaragozano Madison ha sido la preferida del público de Gijón en los 19 días que la gira de The Champions Burger ha visitado la ciudad. Con este nuevo triunfo, lidera la ruta con pleno absoluto: tres victorias en tres ciudades, Zaragoza, Logroño y, ahora, Gijón.

Como homenaje a la gira California Dreaming, inspirada en la costa oeste de Estados Unidos, la hamburguesa incorpora un brioche rosa con polvo Paradise, un guiño que ha llamado mucho la atención entre los miles visitantes que se han acercado al festival.

Además, la hamburguesa ha convencido por su sabor, gracias a una combinación muy cuidada con fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso chédar madurado fundido sobre la carne. A la preparación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final.

En segunda posición, sube al podio el establecimiento madrileño Dalú con The Legend, una propuesta que ha peleado el triunfo hasta el final gracias una combinación de pan brioche, carne smash de ternera y queso chédar americano, sobre los que se añade una jugosa costilla deshilachada al estilo Texas. Mermelada de beicon, cebolla frita y una intensa salsa de beicon ahumado rematan una hamburguesa de sabor profundo, con toques dulces y crujientes que la hacen legendaria.

Cierra el top 3 la hamburguesería Rico, llegada desde Almería, con La Ganadora, que ha gustado mucho al público de Gijón por su receta de pan brioche artesanal y su jugosa fat smash de wagyú selección gourmet, acompañado de beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente y chédar fundido. Se completa con su inconfundible salsa Rico, que redondea una hamburguesa que ha triunfado en Asturias por su sabor. Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming a Madrid, del del 14 al 31 de mayo, donde continuará la búsqueda de la “Mejor smash burger de España”.

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La hamburguesería Madison subió la persiana por primera vez en 2020, siendo los "pioneros" en toda España en apostar por las smash burger, una variedad de hamburguesas -hoy ya ampliamente popularizadas- que se diferencia de las clásicas principalmente por su estética chafada. Los zaragozanos, con Igor Machado y Christopher Souza al frente, han encontrado un filón en las diferentes de la Champions Burger para labrarse un nombre con este tipo de comida rápida y ganar adeptos en la capital aragonesa.