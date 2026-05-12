Los taxistas de Zaragoza denuncian a un VTC por llevar más pasajeros de los permitidos: "Regulación, cero. Sigue sin pasar nada"

Si hay un conflicto abierto en el sector servicios y más concretamente en el apartado de transportes y logística es el de los VTCs. A lo largo de los últimos años se han levantado polémicas y generado ampollas entre conductores y sobre todo taxistas, a raíz del incremento de licencias bajo sospecha de este tipo de transporte a pronto pago o del conflicto con el actual consistorio zaragozano por la proporción 1/30 (una licencia de VTC por 30 de taxi). Pues bien, son estos dos frentes los que tienen una pequeña guerra particular y que cada vez que pueden intentan sacarle los colores al otro de cierta manera. Esta vez, los VTC son los señalados públicamente.

La Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza publicó ayer en su cuenta de X (@zarataxi) unas imágenes como señal de protesta y denuncia del uso de uno de estos vehículos chófer, que infringe la normativa básica de conducción en ciudad: el transporte máximo de pasajeros.

En el vídeo, que rápidamente ha sido difundido y criticado por redes, se puede observar como uno de estos transportes privados está efectuando la recogida de un cliente en el paseo Independencia, a escasos metros de plaza España. Se puede apreciar a un adulto subiéndose en el asiento de copiloto, pero instantes previos a este hecho, una de las jóvenes (al parecer) que accede a la parte trasera del VTC le dice algo al conductor, para posteriormente subirse hasta cuatro personas en un espacio capacitado para poder llevar a tres, al tratarse de un turismo de cinco plazas. Es decir, el chófer ha recogido a un total de cinco pasajeros cuando el límite para su vehículo es cuatro.

La Asociación de Taxis de la capital aragonesa lo deja claro en su mensaje: "Capacidad: 4. Pasajeros: 5. Regulación: 0. Tecnología punta, pago por app, y ahora, expertos en física cuántica. Y sigue sin pasar nada", reclama la entidad, acompañado del hashtag "#MejorEnTaxi".

Un viaje que puede salir caro

Además de la polémica generada en redes sociales, este tipo de conductas también puede derivar en importantes sanciones económicas. La normativa de tráfico considera una infracción grave superar el número máximo de ocupantes permitido en un turismo, algo que en este caso habría ocurrido al viajar cinco pasajeros más el conductor en un vehículo de cinco plazas.

La multa por exceso de ocupación puede salir caro para quien posea esta licencia de servicio privado: 500 euros y la posible retirada de hasta cuatro puntos del carnet de conducir. A ello se suma una sanción adicional de 200 euros por cada pasajero que no lleve puesto el cinturón de seguridad, una circunstancia habitual cuando se supera la capacidad autorizada del vehículo.

Noticias relacionadas

Además, los agentes pueden proceder a la inmovilización inmediata del turismo hasta que la situación quede regularizada. Un nuevo episodio que vuelve a alimentar la tensión entre el sector del taxi y los VTC en Zaragoza, donde ambos colectivos mantienen desde hace años una batalla con un claro frente abierto.