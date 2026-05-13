Así se controlan las plagas de ratas en Zaragoza: "Es fundamental la colaboración ciudadana, aparecen si se deja comida abandonada"

La lucha contra las ratas y otras plagas se ha intensificado en las últimas semanas en Zaragoza. Con el aumento de las temperaturas y las numerosas lluvias, animales como los roedores o las garrapatas están más activos y se hacen más presentes en la ciudad. Por ese motivo, desde el consistorio se reclaman colaboración ciudadana. "Es fundamental mantener la limpieza, aparecen si se deja comida abandonada", ha expresado la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, al recordar que la presencia de especies invasoras "dañan la ciudad, no se ve tan bonita, y además puede ser perjudicial para la salud pública". Además, se han multado ya a 36 bares por no garantizar la limpieza de las terrazas en plataformas.

Según han recordado este martes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha desarrollado, a través de la empresa Bionext, una campaña integral preventiva de desratización en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de minimizar la proliferación de roedores asociada a las obras de saneamiento y renovación urbana previstas en la capital aragonesa.

La actuación se centra especialmente en el sistema de alcantarillado y en áreas de superficie consideradas estratégicas, donde el movimiento del subsuelo puede alterar el hábitat habitual de las colonias de roedores. Gaudes ha detallado que la primera fase, desarrollada en el último trimestre de 2025, consistió en un despliegue inicial de choque en áreas de alta densidad urbana. Durante esta etapa se intervinieron más de 135 arquetas en zonas del centro y el casco histórico, el entorno del parque Bruil, la plaza San Roque y varias calles del noroeste de la ciudad, como avenida de Cataluña o Isla de Mallorca. El operativo incluyó actuaciones en calles como Coso, Blasco, Sastrón o Pedro Soler, entre otras, priorizando enclaves con elevada actividad urbana y afección directa por obras.

La segunda fase se centró en labores de mantenimiento activo y protección de áreas con actuaciones urbanísticas a corto plazo. Entre los puntos destacados figura la intervención en los primeros tramos del río Huerva, desde el puente Blasco del Cacho hasta el cubrimiento de Gran Vía y desde Miguel Servet hasta la desembocadura. También se llevaron a cabo tratamientos en paseo de Pamplona, la avenida de América, Utrillas, avenida de Valencia, Asalto y el barrio de Casetas, donde se ha reforzado el control preventivo ante actuales y futuras ejecuciones de obra.

Veneno contra las ratas en el interior de una alcantarilla de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Por añadidura, durante el primer trimestre de 2026 se ha desplegado la tercera fase, una campaña masiva en la red subterránea para consolidar la cobertura del alcantarillado en los distritos de Las Fuentes, Torrero, San José, Delicias, Miralbueno, Oliver, Actur o Rabal, entre otros. Las actuaciones se han extendido además a zonas clave como el polígono Malpica, el paseo Ruiseñores y el entorno de Monsalud.

El operativo se basa en un protocolo técnico específico que combina cebado en red subterránea y dispositivos avanzados de control, según han explicado los técnicos encargados durante una demostración en la plaza de Salamero. El tratamiento utiliza rodenticida de alta eficacia, con dosis preventivas de entre 40 y 80 gramos por punto, que se incrementan hasta 200 gramos en aquellos emplazamientos donde se detecta mayor actividad o consumo. En zonas ambientalmente sensibles, como el entorno del río Huerva, se han instalado sistemas Ecobox para mejorar la seguridad del tratamiento y la eficacia del seguimiento.

Una de las claves del plan es la trazabilidad. Cada arqueta y pozo de registro ha sido inspeccionado individualmente y clasificado según el nivel de consumo detectado, mediante un sistema de etiquetado por colores que permite conocer la evolución del tratamiento y planificar refuerzos. Por ejemplo, un punto blanco indica que el veneno está en su interior y la vigilancia se realiza cada 15 días. Esta metodología facilita el control exhaustivo de la red y la respuesta inmediata ante cualquier repunte.

Control de veladores

Paralelamente, la concejala ha destacado que continúa la revisión y control de plataformas de veladores en calzada, para prever o limitar la posibilidad de que aparezcan roedores en sus entornos. A través de Horeca y de la Asociación de Cafés y Bares, así como directamente desde el Instituto Municipal de Salud Pública, se ha enviado información a casi 550 establecimientos, la mayor parte de los cuales ya ha sido inspeccionado o ha presentado el correspondiente certificado que acredita el tratamiento efectuado y el mantenimiento regular establecido. A fecha de hoy se han remitido 36 propuestas de sanción.

El objetivo es garantizar la limpieza al máximo, pues las ratas sale de sus refugios habituales en zonas verdes o alcantarillas cuando tienen comida cerca. Eso se produce en las terrazas, pero también en las calles o bancos cuando los ciudadanos dejan tirados restos, sean cáscaras de pipas, trozos de meriendas de niños o cualquier otro alimento.

De forma paralela, desde el consistorio destacan que continúa la habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en unos cuarenta parques y zonas caninas. Este año, teniendo en cuenta que la lluviosa primavera ha hecho crecer antes la vegetación en algunas zonas, se adelantó a abril la fecha real de los tratamientos.

Nuevo pliego para el servicio

La concejala ha recordado además que el consistorio de la capital aragonesa aprobó hace poco más de un mes el pliego que regirá el nuevo contrato para la gestión integral de plagas en el municipio. Este contrato tiene como objetivo principal reducir la presencia de plagas urbanas -como roedores, insectos, mosca negra o palomas- hasta niveles compatibles con la salud pública y el bienestar ciudadano, mediante una estrategia integral basada en la vigilancia continua y la actuación coordinada en todo el término municipal.

El nuevo servicio ampliará su presupuesto, según destacan, que pasa de 300.000 euros anuales a 500.000. Además, mejorará su alcance y estructura sobre una doble vertiente: preventiva y correctiva. Así, además de responder a avisos e incidencias, se refuerzan los programas planificados para anticiparse a la aparición de plagas, una de las principales mejoras del contrato. Entre ellos destaca el programa de desratización del alcantarillado, que contempla actuaciones preventivas periódicas -dos veces al año- en una red de más de 33.000 registros, así como intervenciones programadas en parques, jardines y edificios municipales.

Asimismo, el contrato incluye actuaciones específicas como el control de garrapatas en parques públicos, tratamientos contra la mosca negra en ríos y cauces, y un programa estructurado de control de la población de palomas mediante sistemas de captura controlada y seguimiento técnico.